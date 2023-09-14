Волонтер, гонщик і модель: принци і принцеси Європи, про яких ви ніколи не чули

І хоч ці нащадки королівських домів дуже багаті і ведуть звичайне життя улюбленців долі, вони не такі відомі, як члени королівських родин Великої Британії, Монако, або Йорданії.

Більшість європейських країн, можливо, і скасували свої монархії, але не бракує великих герцогів, принців, принцес та інших царствених осіб, які й досі ведуть цілком королівський спосіб життя і навіть іноді з'являються на весіллях своїх більш відомих королівських "колег". Про найвідоміших із невідомих членів королівських родин пише Daily Mail.

Ерцгерцог Фердинанд фон Габсбург Австрійський

Ерцгерцог Фердинанд фон Габсбург, якому лише 26 років, уже є досвідченим автогонщиком.

Ерцгерцог Фердинанд фон Габсбург Австрійський

26-річний ерцгерцог є спадкоємцем дому Габсбургів — великої династії, яка колись домінувала в Центральній Європі.

Його дідусем і бабусею за батьківською лінією були Отто фон Габсбург, останній спадкоємний принц Австро-Угорщини, і принцеса Регіна Саксен-Майнінгенська.

Його неофіційно називають Його Імператорською і Королівською Високістю, а також титулом ерцгерцога Австрії та королівського принца Угорщини і Богемії.

Однак слід сказати, що Австрія є республікою, і всі королівські титули були юридично скасовані 1918 року.

Фердинанд став гонщиком і нині бере участь у чемпіонаті світу з перегонів на витривалість FIA та європейській серії Ле-Ман.

Ерцгерцог Фердинанд фон Габсбург Австрійський c братами Джонас

Ерцгерцог регулярно публікує в Instagram фотографії свого екстремального способу життя, а також фотографії відпочинку в горах і серфінгу.

Принцеса Таліта фон Фюрстенберг

23-річна світська левиця Таліта фон Фюрстенберг — старша дочка дизайнерки інтер'єрів Олександри (уродженої Міллер) та її колишнього чоловіка принца Александра фон Фюрстенберга.

Її королівська спадщина походить від її діда, німецького аристократа принца Егона.

Принцеса Таліта фон Фюрстенберг із супутником

Олександр, своєю чергою, є сином відомого дизайнера Діани фон Фюрстенберг та її колишнього чоловіка, німецького аристократа принца Егона фон Фюрстенберга. Принц Егон був одружений з Діаною 14 років.

Дім Фюрстенбергів — стара і впливова дворянська сім'я з тієї частини Священної Римської імперії, яка відома як Швабія, території сьогоднішнього Баден-Вюртемберга на південному заході Німеччини.

Мати Талії — сестра Марі-Шанталь, спадкової принцеси Греції. Обидві вони — відомі сестри Міллер, спадкоємиці мільярдних статків.

Таліта виросла в Лос-Анджелесі, а потім переїхала на Східне узбережжя 2017 року, щоб вступити до Джорджтаунського університету разом зі своїм двоюрідним братом, принцом Греції Алексіосом.

Принцеса Таліта фон Фюрстенберг

Але пізніше вона перевелася в Нью-Йоркський університет, щоб вивчати модний бізнес і маркетинг.

Таліта, як і раніше, близька зі своєю королівською кузиною, принцесою Греції Олімпією, і пара часто літає у відпустку разом.

Падманабх Сінгх, махараджа Джайпура

Махараджа Падманабх "Пачо" Сінгх, якому всього 25 років, може похвалитися статками в 650 мільйонів фунтів стерлінгів. Він не європейський правитель, але був коронований як неофіційний махараджа Джайпура 2011 року і є членом колишньої правлячої сім'ї штату Джайпур у сучасному Раджастані, Індія, тож цілком заслуговує опинитися в цьому списку.

Падманабх Сінгх, махараджа Джайпура

Хоча його титул офіційно не визнаний законом, оскільки Індія є федеративною парламентською демократичною республікою, цей титул, як і раніше, користується великою повагою.

Його хрещений батько — король Чарльз, якого він бачить приблизно раз на рік. Його дідусь потоваришував із Чарльзом після його першого візиту до Індії 1975 року, розділяючи пристрасть до поло, і королівські сім'ї залишаються друзями донині.

Він також грав у поло разом із принцами Гаррі та Вільямом, яких вважає друзями.

Пачо, якого занесли до списку найзавидніших холостяків за версією Tatler 2019 року, має міцні зв'язки з Великою Британією: він навчався у школі Мілфілд у Сомерсеті та грав тут у поло.

Він вивчав гуманітарні науки в Нью-Йоркському університеті в Нью-Йорку. Відтоді він також працював моделлю для Dolce & Gabbana.

Падманабх Сінгх, махараджа Джайпура

У вересні 2018 року він переїхав до Риму, щоб вивчати мистецтво. Він потрапив у заголовки газет після того, як став першим членом королівської сім'ї, який приймав гостей на Airbnb 2019 року.

Люкс "Гудлія" в 300-річному міському палаці Джайпура, де проживає королівська сім'я Джайпура, можна орендувати за спеціальною початковою ціною в розмірі 1000 доларів США за ніч.

Принцеса Вітторія Савойська

20-річна принцеса Вітторія Савойська — старша дочка принца Еммануеля-Філібера Савойського і французької актриси Клотільди Куро.

Дім Савойї, від якого походять Еммануель-Філіберт і Вітторія, існує з 1003 року.

Принцеса Вітторія Савойська

Але італійська монархія була скасована 1946 року, коли на троні зійшов Умберто II із Савойського дому.

Її дідусь, 84-річний принц Неаполя Вітторіо Емануеле, нині є головним претендентом на престол.

Минулого року Савойський дім змінив протокол про походження, відомий як Салічний закон, щоб дозволити жінкам володіти цим титулом.

Молода королівська особа, яка відвідувала приватну школу Diagonale в Парижі, каже, що у неї пристрасть до мистецтва і моди.

У вільний час Вітторія подорожує між Женевою, Швейцарія, і Монте-Карло, де мешкає її батько Емануеле Філіберто, та італійським фермерським будинком, який належить її родині, в Умбертиді, Умбрія.

Генріх Донатус, потомствений принц Шаумбург-Ліппе

29-річний принц Донатус є нащадком королівської сім'ї Шаумбург-Ліппе, яка керувала німецькою невеликою однойменною державою до скасування монархії в країні після Першої світової війни.

Свою зовнішність він узяв від своєї гламурної матері, принцеси Марією-Луїзою Сайн-Вітгенштейн-Берлебург, відомої як Ліллі Віттегенштейн.

Генріх Донатус, потомствений принц Шаумбург-Ліппе з матір'ю

Донатус народився в Ганновері, а потім переїхав із матір'ю до Мюнхена 2002 року.

Він навчався в Королівській військовій академії Сандхерст у Беркширі і після її закінчення став командиром загону Лейб-гвардії Домашньої кавалерії Її Величності.

За даними благодійної організації Interhelp German Society for International Aid , Донатус покинув полк у званні молодшого лейтенанта 2016 року.

Генріх Донатус, потомствений принц Шаумбург-Ліппе

У березні 2022 року він розповів, як допомагає біженцям на кордоні України та Польщі і працює волонтером у некомерційній організації Interhelp, яка надає медичну допомогу українцям, які прибули до Польщі після того, як Росія вторглася в їхню рідну країну.

Принцеса Мафальда Болгарська

29-річна дівчина є відомою моделлю і часто виходить на подіум.

Принцеса Мафальда Болгарська

Болгарська принцеса Мафальда є дочкою Кирила, князя Преславського, і онукою короля Симеона II, також відомого як Симеон Саксен-Кобург-Готський, останнього панівного царя Болгарії, який потім обіймав посаду прем'єр-міністра.

Її мати — колишня муза Валентино Розаріо Надаль, яка зараз працює арт-директором і консультантом. Колись вона дружила з принцесою Діаною.

Матильду, яка живе в Нью-Йорку, називають "лебедем сучасного суспільства", вона пише музику і пісні, зустрічається з багатим ліванцем Марком Абуслейманом.

Беатріс Борромео з Монако

38-річна Беатріс Борромео — дочка італійського аристократа дона Карло Фердинандо.

Беатріс Борромео з Монако

Беатріс Tatler назвав найстильнішою європейською королівською особою 2021 року. Вона працювала політичним журналістом і режисером-документалістом, перш ніж вийти заміж за 33-річного П'єра Казірагі, сина Кароліни, принцеси Ганноверської та онука Грейс Келлі.

У день свого весілля 2015 року вона одягла чотири сукні від кутюр: дві від Valentino для державної служби в Монако і дві від Armani Privé для релігійної служби на озері Маджоре.

Принц Себастьєн Люксембурзький

Принц Себастьєн Люксембурзький — молодший син великого герцога Анрі та великої герцогині Марії Терези.

Принц Себастьєн Люксембурзький

Принц був приведений до присяги як офіцер Люксембурзької армії у вересні 2017 року — але відтоді Себастьєн командує взводом Ірландської гвардії.

За даними сайту королівського двору, 31-річний Себастьєн вільно говорить люксембурзькою, французькою, англійською, німецькою мовами і трохи знає іспанську.

У 2014 році він пройшов стажування в компанії LVMH Watch & Jewellery в Гонконзі в 2014 році. І здобув ступінь у галузі маркетингу та комунікацій у Францисканському університеті Стьюбенвілля в Огайо.

Принц Ахілес-Андреас Грецький

Принц Греції Ахілес-Андреас — син Марії-Шанталь і Павлоса, наслідних принца і принцеси Греції.

Принц Ахілес-Андреас Грецький

Він навчався в Нью-Йоркському університеті після того, як його сім'я переїхала до Америки, коли він був підлітком.

23-річний хлопець виріс далеко від загальної уваги, але зараз є актором-початківцем, який з'являється в американській мильній опері "Зухвалі і красиві" разом зі своєю тіткою принцесою Теодорою.

Він третій із п'яти дітей принцеси Марі-Шанталь і принца Павлоса. Технічно Ахілеас носить царське ім'я тільки тому, що Греція проголосувала за республіку 1974 року, коли на троні перебував його дід Костянтин.

Принц Альберт фон Турн і Таксіс

Принц Альберт очолює князівську династію Турн і Таксис із 1990 року. Він, імовірно, найбагатший член королівської сім'ї, про якого ви ніколи не чули.

Принц Альберт фон Турн і Таксіс

Статки 40-річного Альберта, 12-го принца Турн-унд-Таксіс, оцінюють у 1,6 мільярда доларів.

У 21-річному віці Альберт отримав контроль над сімейними статками, що включають сімейну резиденцію Schloss Emmeram, велику колекцію творів мистецтва, технологічну компанію і 30 000 гектарів німецьких лісів.

Закінчивши Единбурзький університет за спеціальністю економіка і теологія, Альберт присвятив себе життю автогонщика і бере участь у чемпіонаті Німеччини з GT ADAC GT Masters.

Принц Вацлав Ліхтенштейнський

Принц Вацлав — син приватного банкіра принца Філіпа Ліхтенштейнського і племінник правлячого принца Ганса-Адама II.

Принц Вацлав Ліхтенштейнський, Піа Гетті, Том Круз і Кеті Голмс Фото: Getty Images

Будучи членом історичного королівського дому з блискучою кар'єрою у сфері фінансів і запрошенням на зоряні заходи, принц Вацлав Ліхтенштейнський може багато чого запропонувати потенційному партнеру, але 49-річний чоловік щосили намагається знайти "ту саму".

Він ніколи не був одружений і не мав дітей, на відміну від своїх настільки ж лихих братів Олександра і Рудольфа.

Востаннє Вацлав згадувався в заголовках, коли три роки зустрічався з ангелом Victoria's Secret Адріаною Лімою.

Він також зустрічався з Барбарою Палвін, дружить з Томом Крузом і шведською принцесою Вікторією.

Заснований понад 300 років тому Княжий дім Ліхтенштейн дав своє ім'я крихітній європейській державі.

Усі члени, які нині живуть, є нащадками її засновника, принца Йогана I, якому Наполеон надав прийом до Рейнської конфедерації 1806 року, що заклало основу суверенітету.

Питання суверенітету залишається важливим для країни, населення якої становить лише 38 137 осіб, а відстань зі сходу на захід становить лише 15 миль.

Афонсу, принц Бейри

Афонсу, 27-річний принц Бейри, старший син і спадкоємець герцога Браганса, є принцом неіснуючого португальського престолу.

Афонсу, принц Бейри

Він народився в Лісабоні, але здобув освіту в приватній школі в Англії, а потім повернувся до Португалії, щоб вивчати міжнародні відносини та політологію в Університеті Лусіади.

Нині принц живе в Португалії і є почесним командиром Добровільної пожежної бригади Лісабона.

Вікторія де Марічалар і Бурбон

22-річна Вікторія де Марічалар-і-Борбон, названа Tatler новою "IT-дівчиною", посідає п'яте місце в черзі на іспанський престол.

Вікторія де Марічалар і Бурбон

Вона єдина дочка і молодша дитина старшої сестри короля Філіпа Інфанти Олени та її колишнього чоловіка Хайме де Марічалара.

Повідомляють, що в підлітковому віці вона відвідувала школу-інтернат у Сассексі, а потім вступила до Коледжу міжнародних досліджень (СНД) у Мадриді, де вивчала ділове адміністрування та менеджмент.

Тепер вона подумує про кар'єру в моді. Її батько, Хайме де Марічалар, працює консультантом у групі LVMH в Іспанії і має доступ до всіх визнаних брендів, як-от Loewe, а також до початківців-дизайнерів, які мають успіх у Середземномор'ї.

Камілла Готліб

Камілла Готліб — онука Грейс Келлі і тому, безсумнівно, веде гламурний спосіб життя.

Камілла Готліб із князем Альбером і княгинею Шарлен Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Камілла — дочка принцеси Монако Стефанії, молодшої сестри правлячого принца Монако Альбера.

Батько 25-річної дівчини — колишній глава служби безпеки її матері Жан Раймонд Готліб.

Камілла не входить у лінію спадкоємності, оскільки Стефані та Готліб так і не одружилися. У Стефані також є ще двоє дітей, Луї, 29 років, і Поліна, 28 років, яких вона ділить зі своїм першим чоловіком, охоронцем Даніелем Дюкре.

У будь-якому разі, Камілла, як і раніше, перебуває в центрі уваги: більшість її постів у соціальних мережах показують, як вона чудово проводить час у Монако.

Коли Каміллі було три роки, Стефані зав'язала стосунки з одруженим дресирувальником слонів Франко Кні. Принцеса разом зі своїми трьома дітьми зрештою переїхала в його цирковий фургон, але наступного року стосунки закінчилися, і сім'я повернулася в Монако.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як члени королівської сім'ї Великої Британії провели свої парубочі та дівич-вечори в останні дні перед одруженням.