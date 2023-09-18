Повстання придушене: Анна Вінтур призначає головним редактором британського Vogue свою протеже Чіому Ннаді

Едварда Еннінфула на його посаді Чіома змінить уже 9 жовтня. Але є нюанс: тепер її посада називатиметься "керівник редакційного контенту", а Анна Вінтур залишиться єдиним головним редактором Vogue.

У світі моди трапилася важлива подія, хоч тривалий час було неясно, чи втримається Едвард Еннінфул на посаді головного редактора британського Vogue і чи вдасться йому змістити саму Анну Вінтур з її посади, у підсумку Едвард йде, а його наступницею стає протеже Вінтур Чіома Ннаді. Про це пише The Guardian.

Утім, тепер у Vogue буде єдиний головний редактор — сама Анна Вінтур. Ннаді носитиме "титул" "керівника редакційного контенту", а не редактора

Чіома Ннаді стане першою чорношкірою жінкою, яка редагуватиме модний журнал.

Чіома Ннаді

Мешканка Нью-Йорка, але уродженка Лондона, Чіома Ннаді, наразі обіймає посаду редактора веб-сайту американського видання. З 9 жовтня вона зосередиться на "цифровій розповіді" і забезпеченні "інтерактивності" Vogue для читачів.

Ця робота також стане частиною змін, під час яких редактори європейських видань Vogue були замінені глобальними керівниками після реструктуризації компанії Conde Nast 2020 року.

Ннаді вже похвалила Вінтур за її "бездоганну" репутацію.

Це рішення послідувало за місяцями припущень про те, хто замінить 51-річного Еннінфула, який увійшов в історію, коли його призначили першим чорношкірим головним редактором Vogue у 2017 році.

Анна Вінтур, Баз Лурманн і Едвард Еннінфул Фото: Getty Images

Своє призначення Чіома Ннаді прокоментувала максимально дипломатично: "Чи існує тиск? Так, безумовно є тиск — це ж Vogue".

Також вона подякувала своєму батькові-нігерійцю за те, що він розпалив у ній пристрасть до моди: за словами Чіоми, він завжди носив бездоганні костюми та знімав краватку тільки у вихідні.

Анна Вінтур описала Ннаді як "улюблену колегу", яка зосередиться на музиці та культурі, а також на моді, додавши, що новий редактор "переносить Vogue у майбутнє".

Ннаді розповіла, що вона очікувала, що будуть проведені деякі порівняння між нею та Еннінфулом, але підкреслила їхні відмінності: "Як чорношкіра жінка, але також і як жінка дворасового походження, я дивлюся на світ так само, як я бачу його — через призму. На мене впливає моє походження, місце, де я живу, а також те, що в мене є батьки з різних культур і мені доводиться переміщатися між цими культурами".

Колеги описують Чіому, як стриману і навіть сором'язливу — багато в чому вона протилежність Еннінфула, у якого є армія друзів-знаменитостей, як-от Леонардо Ді Капріо, Опра Вінфрі та герцогиня Сассекська.

Весілля Едварда Еннінфула Фото: Instagram edward_enninful

Нагадаємо, Едвард Еннінфул і поступово піднявся на вищу сходинку редакційних сходів у Vogue, отримуючи приблизно 1 мільйон фунтів стерлінгів на рік.

Що відомо про Чіому Ннаді?

Чіома Ннаді народилася і виросла в Лондоні. З боку матері у неї швейцарсько-німецьке коріння. Її батько — нігерієць, який приїхав до Великої Британії вчитися в 1960-х роках.

Чіома Ннаді та Ріанна

Чіома працювала в незалежних журналах, таких як Fader і Trace, а потім якийсь час працювала в лондонській Evening Standard.

У 2010 році вона переїхала до Нью-Йорка, щоб працювати у Vogue, де нині керує американським сайтом.

Чіома Ннаді на Met Gala

Колеги описують її, як "найприємнішу людину у Vogue". "Вона досить сором'язлива і дуже спокійна. Вона з тих людей, які роблять паузу, перш ніж відповісти на запитання", — кажуть інші співробітники.

Нагадаємо, оголошення про призначення Ннаді відбулося через чотири дні після того, як Вінтур і Еннінфул спільно організували Vogue World London. Яскраве, наповнене модою шоу в Королівському театрі Друрі-Лейн у лондонському Вест-Енді, яке привернуло величезний натовп знаменитостей.

Раніше Фокус писав про інтриги в Vogue і про те, як Едвард Еннінфул сподівався зайняти місце Анни Вінтур. Анна, нагадаємо, обіймає цю посаду з 1983 року.