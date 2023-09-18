Уперше після тривалої хвороби: Княгиня Монако Шарлен знову поїхала в ПАР

Коли минулого разу Шарлен їхала в ПАР, вона провела там більшу частину 2021 року.

Знову одна: княгиня Монако Шарлен залишає князя Альбера і повертається до Південної Африки вперше після жахливої хвороби, яка протримала її в ПАР більшу частину 2021 року. Шарлен народилася і виросла в цій країні та виступала за її олімпійську збірну до того, як зустріла князя Монако і вийшла за нього заміж. Про це пише Daily Mail.

Шарлен повернулася до Південної Африки одна вперше відтоді, як перенесла жахливу хворобу і була змушена надовго розлучитися зі своєю сім'єю.

Ще 2021 року 45-річна спортсменка серйозно захворіла, коли була в ПАР і перенесла серію медичних операцій, тоді як її чоловік, 65-річний князь Альбер, залишився в Монте-Карло з їхніми дітьми, принцом Жаком і принцесою Габріеллою.

Очікувалося, що в ПАР князівське подружжя вирушить разом, щоб узяти участь у благодійному заході "Навчися плавати", який включав перегони Waterbike Challenge.

Княгиня Шарлен у ПАР Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Але фотографії, опубліковані в Instagram-акаунті Monaco Palace в неділю, показують, що Шарлен була одна на курорті Сан-Сіті недалеко від Йоганнесбурга, тоді як її чоловіка бачили прогулюваним галереєю княжого палацу, де він милувався виставкою Пікассо.

Шарлен одягнена в сорочку для регбі "Спрінгбок" і сфотографована в оточенні усміхненої молоді.

Вона велика фанатка збірної ПАР, чемпіонок світу, які зараз захищають свій титул у Франції.

Джерело в Сан-Сіті розповіло ЗМІ: "Звісно, очікувалося, що тут буде князь Альбер — усі хотіли побачити князівське подружжя разом. На жаль, князь був відсутній, але — хто знає — він може з'явитися пізніше".

Нові знімки з'явилися одразу після того, як Шарлен заявила, що вона все ще "спокійна і щаслива" на тлі чуток про глибоку напруженість у стосунках з чоловіком.

Княгиня Шарлен у ПАР Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Вона спростувала чутки, які стверджували, що вона живе у Швейцарії і бачить чоловіка тільки за попереднім записом.

Чутки про те, що Шарлен нещаслива в шлюбі, почали з'являтися відразу після її весілля, коли вона розплакалася біля вівтаря. І тільки посилилися після того, як вона провела більшу частину 2021 року далеко від чоловіка після повернення до рідної Південної Африки, де вона мала провести лише місяць.

Її не фотографували в Монако із січня 2021 року до березня 2022 року, пославшись на проблему з носовими пазухами, через яку вона не могла літати.

Вона пропустила сьомий день народження своїх близнюків Габріелли і Жака і десяту річницю весілля з Альбером.

Нагадаємо, до свого від'їзду в ПАР Шарлен кілька разів виходила у світ разом зі своїм чоловіком, демонструючи єдність.