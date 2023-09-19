Помер відомий південнокорейський актор Пен Хібон, зірка фільмів оскароносного Пон Чжун Хо

81-річний актор став неймовірно популярним після того, як почав співпрацювати з Пон Чжун Хо, який зняв "Крізь сніг", "Окча" і "Паразитів".

Пен Хібон, зірка фільмів оскароносного режисера Пон Чжун Хо, помер у 81 рік після довгої хвороби. Актор страждав від раку підшлункової залози. Про це пише Daily Mail.

У понеділок сім'я зірки підтвердила новину про те, що він помер від рідкісної форми раку, у заяві місцевому новинному агентству Yonhap News Agency.

Хі Бон (або Хібон) найбільш відомий своєю співпрацею з Чжун Хо, він знімався в його фільмах "Окча" (2017), "Спогади про вбивство" (2003), "Вторгнення динозавра" (2006).

Пен Хібон — крайній ліворуч — на Каннському кінофестивалі Фото: Getty Images

У 2000 році Хі Бон зіграв незабутню роль другого плану в режисерському дебюті Чжун Хо "Собаки, що гавкають, ніколи не кусають", і ця роль повернула його в когорту успішних зірок.

"Вторгнення динозавра" став найкасовішим корейським фільмом усіх часів, а Хі Бон отримав високу оцінку за свою гру.

У ньому він зобразив вольового патріарха сім'ї "невдах", і його гра принесла йому численні нагороди, включно з нагородою за найкращу чоловічу роль другого плану на Азіатсько-Тихоокеанському кінофестивалі та премії Blue Dragon Film Awards.

У 2020 році він був удостоєний Ордена "За заслуги перед культурою", який вважається другим за значимістю орденом Південної Кореї в галузі культури.

Хі Бон народився на півдні Кореї 1924 року. Він почав свою кар'єру як театральний актор, а потім почав зніматися на телебаченні. Однак саме співпраця з Пон Чжун Хо принесла йому всесвітню популярність. Так, у фільмі "Окча" його знімали такі мегазірки, як Тільда Свінтон, Джанкарло Еспозіто, Лілі Коллінз і Джейк Джилленгол.

Трейлер "Окча"

Його останньою роботою стала роль у корейському драматичному серіалі "Мій адвокат, містер Чо 2: Злочин і покарання" 2019 року.

Нагадаємо, Пон Чжун Хо став тріумфатором церемонії "Оскар" 2020 року. Його фільм "Паразити" отримав одразу чотири статуетки в номінаціях "Найкращий фільм", "Найкращий режисер", "Найкращий оригінальний сценарій" і "Найкращий іноземний фільм".