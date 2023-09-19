"Почула вибух і лягла спати далі": Полякова провела ніч в Одесі під час атаки БпЛА

Співачка зізналася, що була вражена своїм же сприйняттям подій, що відбуваються. Вона шокована, що українці звикли до вибухів.

Українська співачка Оля Полякова розповіла, як провела ніч в Одесі під час чергової атаки дронів. У понеділок, 18 вересня, Полякова приїхала в Одесу, щоб дати сольний концерт. В Instagram-сторіс співачка повідомила підписникам, що вночі, після концерту в Одеському театрі музичної комедії, вона прокинулася від звуку вибуху. Співачка зізналася, що була вражена своїм же сприйняттям подій, що відбуваються.

"Уночі чула вибух, від нього прокинулася, кажуть, це був збитий дрон. Я в шоці від того, що ми звикли до цього. Я просто розплющила очі й лягла спати далі. Кошмар", — написала Полякова.

Програма Олі Полякової "Все буде добре"

Концерти Олі Полякової з програмою "Все буде добре" в українських містах відбудуться восени 2023 року. Суперзірка української естради, талант і безмежна харизма якої полонила серця мільйонів шанувальників, пропонує глядачам програму зі 100% пісень українською мовою. В її виконанні лунають старі хіти, які звучать у новій версії: "Шльопки", "Королева Ночі", "Номер один", "Рай на землі". Також Оля Полякова пропонує глядачам нові композиції. Режисером шоу є Герман Ненов.

Нагадаємо, 14 липня повідомлялося, що Ольга Полякова подає до суду на українське видання через бодішеймінг доньки. Йдеться про українське видання "Главред", яке спершу розмістило, а пізніше видалило матеріал, який артистка сприйняла як образливий.