"Ви дізнаєтеся про молодого Коріолана Сноу": вийшов трейлер нової частини "Голодних ігор" (відео)

Компанія Lionsgate опублікувала новий трейлер фільму "Голодні ігри: Балада про зміїв і співочих птахів".

Вийшов новий трейлер фільму "Голодні ігри: Балада про зміїв і співочих птахів", який стане приквелом основної саги. Відеоролик 20 вересня було опубліковано на офіційному YouTube-каналі компанії Lionsgates Movies.

Картина стане першою стрічкою в серії за останні вісім років. У трейлері показано події, що відбулися за 64 роки до початку перших "Голодних ігор", а також різні локації та екшен-сцени.

Фільм розповість нам про молодого Кріолана Сноу — останню надію своєї сім'ї та майбутнього диктатора Панеме.

"Ви дізнаєтеся про молодого Коріолана, який є останньою надією колись гордої сім'ї Сноу, що втратила милість у повоєнному Капітолії. Оскільки його засоби до існування перебувають під загрозою, Сноу неохоче призначають наставником Люсі Грей Берд, учасницю зі збіднілого 12 округу... Сноу об'єднується з Люсі, щоб змінити шанси у грі на їхню користь... Борючись зі своїми інстинктами добра та зла, Сноу вирушає у перегони з часом, щоб вижити і з'ясувати, чи стане він зрештою співочим птахом, чи змією", — ідеться в описі.

Роль Кріолана Сноу виконає Том Бліт, Люсі — Рейчел Зеглер, Каски Хайботтома, декана Академії, творця "Голодних ігор" — Пітер Дінклейдж, Віола Девіс — головної розпорядниці ігор Волумніі Галл. Також у фільмі з'явиться зірка "Ейфорії" Гантер Шафер.

Прем'єра фільму у світовому прокаті відбудеться 17 листопада 2023 року.

Раніше Фокус писав про те, чи варто дивитися фільм"Голодні ігри: Сойка-пересмішниця". У прокат вийшло продовження саги про Кітнісс (Дженіфер Лоуренс), яка влучно стріляла в білок і під час справи зробила революцію.