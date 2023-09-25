Андре Тан назвав п'ять найактуальніших трендів осені 2023

Модні та стильні речі, підібрані з урахуванням останніх тенденцій, зроблять осінь яскравою і комфортною.

Осінь — пора переходу від тепла до холоду, коротких днів і довгих вечорів. Однак три найближчі місяці, які залишилися до зими, — зовсім не привід сумувати і впадати в зневіру. Будь-який, навіть найпохмуріший день можна зробити яскравим, підібравши відповідне вбрання, стильне і модне, в якому буде тепло і комфортно. Відомий український дизайнер Андре Тан розповів Фокусу про п'ять трендів осені 2023, які допоможуть кожній модниці мати мільйонний вигляд навіть за найгіршої погоди.

Офісний стиль

Цього року світові подіуми підкорив стиль Old Money. Йому притаманні такі якості як мінімалізм, базові кольори та якісні матеріали. Перероблена "класика" — проявляється цього сезону у вигляді нестандартних костюмів і піджаків, подовжених оверсайз-жилетів без рукавів і сміливого поєднання форм і силуетів.

Фото: Andre Tan Фото: Andre Tan Фото: Andre Tan

Еко-шкіра

Еко-шкіра — це, мабуть, те, що не залишить жодну модницю байдужою. Світові покази рясніли її різноманітністю — від оверсайз косух до шкіряних штанів і спідниць будь-якої довжини. Цей матеріал став справжнім фаворитом — особливо для прохолодної погоди.

Фото: Andre Tan Фото: Andre Tan

Трикотаж

Трикотажний одяг впевнено засів у нашому гардеробі ще з літнього сезону. А в дні, коли відчувається перша осіння прохолода, як ніколи доречні базові светри, гольфи, лонгсліви, трикотажні костюми зі штанами та спідницями, сукні максі й не тільки. Такий одяг допоможе виглядати стильно і водночас почуватися максимально комфортно. Приємні на дотик тканини ніжно-бежевого та білого кольору з еко-бавовни, які підкреслять вашу жіночність та витонченість.

Фото: Andre Tan Фото: Andre Tan Фото: Andre Tan Фото: Andre Tan

Картатий принт

Клітинка — чи не найпопулярніший принт, поява якого стала яскравим елементом майже кожного показу. Він з'являється як у класичному стриманому поєднанні, так і в більш зухвалих і сміливих фарбах. Андре Тан пропонує використовувати незвичайне поєднання кольорів і форм, які додадуть кожному образу родзинки і розбавлять сіру похмуру буденність.

Фото: Andre Tan

Верхній одяг максі та міді.

За словами Андре Тана, максі-пальто — білі або в гусячу лапку, містять у собі справжню магію стрункості та жіночності. Це нове бачення усталених класичних форм у поєднанні з елементами модерну та сучасного текучого світу.

Раніше Фокус писав, що Андре Тан назвав п'ять актуальних моделей джинсів 2023 року.