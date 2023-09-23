Мішель Докері, зірка "Абатства Даунтон", вийшла заміж за брата актриси Фібі Воллер-Брідж

Весілля Мішель і Джаспера відбулося в Лондоні, через сім років після того, як наречений акторки трагічно помер від раку в 34 роки.

Британська акторка Мішель Докері, зірка серіалу "Абатство Даунтон" і фільму "Джентльмени", вийшла заміж за свого бойфренда Джаспера, брата акторки Фібі Воллер-Брідж, зірки серіалу "Погань". Про це пише Daily Mail.

Актриса, яка зіграла леді Мері Кроулі в історичній драмі ITV "Абатство Даунтон", та її наречений одружилися в церкві Святого Миколая в Чизвіку, що в Західному Лондоні.

Мішель Докері

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Мішель Докері раніше була заручена з керівником зі зв'язків з громадськістю Джоном Дайніном, перш ніж він помер від рідкісної форми раку в грудні 2015 року у віці 34 років. В інтерв'ю 2017 року Мішель говорила, що досі вважає себе вдовою.

Із Джаспером, як писали таблоїди, Мішель познайомилася через спільних друзів 2019 року на Римському кінофестивалі. Вона дружить з його сестрою, актрисою Фібі Воллер-Брідж.

У січні 2022 року Мішель і Джаспер оголосили, що збираються одружитися.

Мішель Докері та Джаспер Воллер-Брідж Фото: Getty Images

День весілля був не тільки важливим днем для Докері, а й днем возз'єднання акторів культового серіалу, який зробив її зіркою. Востаннє вони зустрічалися на знімальному майданчику для створення повнометражного фільму, який вийшов 2022 року після шести сезонів. Мішель Докері була номінована на три премії "Еммі" поспіль і премію "Золотий глобус".

Творець шоу Джуліан Феллоуз, також був у списку гостей разом зі своєю дружиною Еммою Джой Кітченер — колишньою фрейліною королеви Єлизавети.

Також були присутні Г'ю Бонневіль, Імельда Стонтон, яка зіграла Мод Бегшоу, Аллен Ліч, який зіграв Тома Бренсона, і Джим Картер, який зіграв роль головного дворецького Карсона.

Лілі Джеймс на весіллі подруги

Невістка Мішель, Фібі, одягла на весілля приголомшливий яскраво-кораловий костюм-трійку, на церемонію її супроводжував її коханий — ірландський драматург Мартін МакДонах. Перед церемонією Фібі зібрала гостей у прилеглому пабі "Джордж і Девоншир".

Фібі Воллер-Брідж із нареченим

На церемонію Мішель вибрала сукню, зшиту на замовлення Емілією Вікстед, улюбленим дизайнером Кейт Міддлтон, а в руках тримала букет квітів і сумочку Aspinal of London Florence за 995 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше шлюбом одружився "капітан Америка", 42-річний американський актор Кріс Еванс. Він одружився з 26-річною португальською актрисою Альбою Баптисте.

Перша церемонія одруження пари відбулася в Бостоні, рідному місті зірки фільмів Marvel. Але тепер вони хочуть влаштувати пишне торжество в Португалії, щоб усі родичі нареченої змогли бути присутніми.