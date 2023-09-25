25 вересня 2023 року: Єфросинії Олександрійської — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна лінуватися і стригти волосся.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобної Єфросинії Олександрійської. Коли вона була юною, її батько вирішив видати дівчину заміж. Однак Єфросинія мріяла про життя в монастирі — вона таємно прийняла постриг, а потім покинула рідну домівку. Щоб батько не знайшов її в монастирі, Єфросинія прикидалася чоловіком, назвавши себе Ізмарагдом. Дівчина прожила у відокремленій келії 38 років і тільки перед смертю повідала свою таємницю батькові. Після її смерті батько сам прийняв чернецтво і жив у тому ж монастирі, що і його дочка, а все майно роздав біднякам.

Що не можна робити 25 вересня:

лінуватися;

стригти волосся;

підписувати важливі документи.

Народні прикмети та повір'я:

хороша погода — найближчі два тижні буде тепло;

ще не опало листя з берези — сніг буде нескоро;

південний вітер — до теплої зими, а західний — до сніжної.

День ангела святкують:

Семен, Федір, Юліан.

Народилися в цей день:

1944 рік — Майкл Дуглас, американський кіноактор, продюсер, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" та ін. нагород;

1968 рік — Вілл Сміт, американський кіноактор, режисер, лауреат премій "Греммі", "Сезар";

1969 рік — Кетрін Зета-Джонс, британська й американська акторка, володарка премій "Оскар", BAFTA тощо.

Також цього дня:

1493 рік — Христофор Колумб вдруге відпливає в Америку;

1914 рік — бойове хрещення загону Українських Січових Стрільців Семенюка біля Сяника;

1932 рік — іспанська Каталонія отримує автономію з правом мати свій прапор, державну мову і парламент;

1960 рік — США спускають на воду перший атомний авіаносець Ентерпрайз;

1992 рік — відкривають канал Рейн-Майн-Дунай, що з'єднує Чорне і Північне моря.