25 вересня 2023 року: Єфросинії Олександрійської — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна лінуватися і стригти волосся.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобної Єфросинії Олександрійської. Коли вона була юною, її батько вирішив видати дівчину заміж. Однак Єфросинія мріяла про життя в монастирі — вона таємно прийняла постриг, а потім покинула рідну домівку. Щоб батько не знайшов її в монастирі, Єфросинія прикидалася чоловіком, назвавши себе Ізмарагдом. Дівчина прожила у відокремленій келії 38 років і тільки перед смертю повідала свою таємницю батькові. Після її смерті батько сам прийняв чернецтво і жив у тому ж монастирі, що і його дочка, а все майно роздав біднякам.
Що не можна робити 25 вересня:
- лінуватися;
- стригти волосся;
- підписувати важливі документи.
Народні прикмети та повір'я:
- хороша погода — найближчі два тижні буде тепло;
- ще не опало листя з берези — сніг буде нескоро;
- південний вітер — до теплої зими, а західний — до сніжної.
День ангела святкують:
Семен, Федір, Юліан.
Народилися в цей день:
1944 рік — Майкл Дуглас, американський кіноактор, продюсер, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" та ін. нагород;
1968 рік — Вілл Сміт, американський кіноактор, режисер, лауреат премій "Греммі", "Сезар";
1969 рік — Кетрін Зета-Джонс, британська й американська акторка, володарка премій "Оскар", BAFTA тощо.
Також цього дня:
1493 рік — Христофор Колумб вдруге відпливає в Америку;
1914 рік — бойове хрещення загону Українських Січових Стрільців Семенюка біля Сяника;
1932 рік — іспанська Каталонія отримує автономію з правом мати свій прапор, державну мову і парламент;
1960 рік — США спускають на воду перший атомний авіаносець Ентерпрайз;
1992 рік — відкривають канал Рейн-Майн-Дунай, що з'єднує Чорне і Північне моря.