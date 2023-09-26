Топ 9 продуктів із високим вмістом цинку, які прискорять ріст волосся

Цинк просто необхідний організму, оскільки він захищає наші клітини та ДНК. Отже, регулярне вживання продуктів, що містять цинк, позитивно впливає на здоров'я та ріст волосся.

Цинк необхідний, якщо ви хочете бути володаркою густого та об'ємного волосся. Цей мікроелемент сприяє росту волосся і бореться з його випадінням, зміцнюючи волосяні фолікули. Він також допомагає регулювати вироблення шкірного сала на голови, зменшуючи лупу і створюючи здорове середовище для росту волосся. Ось 9 найкращих продуктів, багатих на цинк, які допоможуть вам швидко відростити волосся. Про це пише Health Shots.

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Устриці

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Устриці багаті кальцієм, залізом, омега-3 та цинком. Саме він регулює вироблення шкірного сала, що в кінцевому підсумку захищає шкіру голови та волосся, зберігаючи їх зволоженими. Він також оберігає шкіру голови від сухості, а волосся від ламкості.

Шпинат

"Шпинат, листовий зелений овоч, містить цинк та інші важливі мінерали, як-от залізо, вітаміни А і С, фолієву кислоту тощо, які сприяють росту волосся", — каже доктор Рінкі Капур. Цинк допомагає підтримувати білки волосся, роблячи волосся сильним та стійким до пошкоджень. З іншого боку, високий вміст заліза гарантує, що волосяні фолікули отримують достатню кількість кисню, а це прискорить їхній ріст і запобігатиме випадінню.

Гарбузове насіння

Насіння гарбуза — ідеальний продукт для росту волосся, оскільки воно містить велику кількість цинку, який необхідний для виробництва кератину. Крім того, антиоксиданти, вітамін Е і протизапальні властивості, виявлені в гарбузовому насінні, допомагають запобігти ламкості волосся і сприяють його росту.

Сочевиця

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Сочевиця, багата на фолієву кислоту, також є чудовим рослинним джерелом цинку та білка. Сочевиця також багата на біотин, залізо, вітамін С і магній. Усі ці поживні речовини допомагають живити шкіру голови і сприяють виробленню колагену, тому обов'язково включайте цей вид бобових у свій раціон, що також сприяє здоровому росту волосся.

Йогурт

Йогурт не тільки багатий на пробіотики, а й на цинк, який підтримує здоров'я волосся. У результаті він сприяє відновленню та регенерації тканин волосся. Крім того, пробіотики в йогурті допомагають підтримувати здоров'я кишківника, що важливо для засвоєння поживних речовин, включно з цинком. Йогурт також багатий на біотин, який допомагає запобігти випадінню волосся, що особливо актуально в осінній період.

Горіхи

Фото: Freepik

Різні горіхи, такі як мигдаль і кеш'ю, містять цинк та корисні жири. Цинк у горіхах сприяє зростанню й відновленню волосяних клітин, роблячи волосся яскравішим та густішим. Оскільки горіхи є чудовим джерелом білка, вони допомагають стимулювати ріст волосся, відновлюють його еластичність і роблять волосся густішим та об'ємнішим.

Яйця

Яйця — чудове джерело білка, цинку і біотину — вітаміну B, який відіграє життєво важливу роль у підтримці здоров'я волосяних фолікулів і запобіганні випаданню волосся. Включення яєць у свій раціон не тільки живить волосся, а й покращує кровообіг шкіри голови, гарантуючи, що волосяні фолікули отримують поживні речовини, потрібні для їхнього росту.

Чорний шоколад

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У гіркому шоколаді присутні такі мінерали, як залізо, цинк і мідь, що покращують приплив крові до шкіри голови, стимулюючи швидший ріст волосся. Ці мінерали також відіграють життєво важливу роль у збереженні густоти і блиску вашого волосся. Вважається, що чорний шоколад багатий на антиоксиданти, які допомагають боротися з вільними радикалами і підтримують імунітет.

Нут

Нут багатий на білок і може допомогти зменшити випадіння волосся. Крім того, цинк і марганець, що містяться в ньому, допомагають зміцнити і стимулювати ріст волосся. Нут також багатий на вітамін А, який знижує ризик появи лупи і сухості шкіри голови.

Включення цих продуктів у свій раціон допоможе забезпечити достатню кількість цинку для підтримки здорового росту волосся. Не забувайте, збалансована дієта — ключ до здоров'я, довголіття та краси.

Нагадаємо, існують продукти, регулярне вживання яких може допомогти волоссю відновити природний об'єм, блиск і силу, підтримуючи його ріст.

Раніше Фокус писав про те, що ваші щоденні звички впливають на здоров'я вашого волосся.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.