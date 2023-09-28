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Повний місяць в Овні 29 вересня 2023 року: що не можна робити
Повний місяць в Овні відбудеться вже завтра, 29 вересня 2023 року, о 12:58 за київським часом.
Повний місяць в Овні може стати періодом змін і нових починань для багатьох людей. Астрологиня Анжела Перл розповіла, що обіцяє нам повня 29 вересня, а також що можна і не можна робити в цей період.
Що обіцяє нам повний місяць в Овні?
Повний місяць в Овні може принести зміни у ваше життя, але для цього потрібно не лінуватися, виходити із зони комфорту і діяти. Овен не любить поспіху і метушні, будьте розважливі і впевнені в собі. Також цей повний місяць може перевіряти на міцність ваші стосунки, дуже знадобиться вміння йти на компроміс і проявляти терпимість.
Що можна робити в повний місяць:
- робити генеральне прибирання, позбуватися непотрібних речей;
- миритися;
- медитувати;
- доглядати за тілом, почати схуднення;
- займатися благодійністю.
Чого не можна робити на повний місяць:
- конфліктувати, сваритися, реагувати на провокації;
- починати нові справи, проєкти, планувати майбутнє;
- займатися важкою фізичною працею;
- брати гроші в борг, оформляти кредити;
- купувати нерухомість, автомобілі;
- піддаватися смутку й негативним думкам;
- вживати алкоголь, важку їжу.