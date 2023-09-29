67-річна Кім Кетролл вийшла у світ у костюмі з еко-шкіри (фото)

Актриса прийшла на шоу Олів'є Рустена зі своїм коханим Расселом Томасом.

67-річна Кім Кетролл, англоканадська акторка, найбільш відома за роллю Саманти Джонс у телесеріалі "Секс і місто", продовжує вести активне світське життя. Зірка відвідала показ Balmain під час Тижня моди в Парижі, прийшовши на шоу зі своїм 53-річним бойфрендом Расселом Томасом, пише Daily Mail.

На Кім був чорний костюм зі штучної шкіри з принтом під крокодила, що складався з двобортного жакета з підплічниками і золотими ґудзиками та спідниці міді. Вона доповнила образ парою чорних лакованих туфель.

Важливо Кім Кетролл прокоментувала своє повернення до ролі Саманти Джонс

Рассел мав елегантний вигляд у чорному костюмі, який він поєднав із класичною білою сорочкою.

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Пара, а вони разом уже шість років, затишно влаштувалася в першому ряду.

Кетролл мала такий же впевнений вигляд, як її знаменита героїня з серіалу Фото: Getty

Раніше Кім зізнавалася, що вона дуже вдячна долі за Рассела. Вони познайомилися 2016 року після того, як Кетролл записала есе про безсоння для програми "Жіноча година" BBC Radio 4. Після цього вона зв'язалася з Расселом, і пара підтримувала зв'язок. Пізніше він прилетів до Канади, де живе актриса, щоб відвідати її.

За словами знаменитості, всі її попередні стосунки завжди були "інстинктивними", але з Расселом вони розвивалися "дійсно поступово":

"Наші життя були такими окремими і такими різними. Наше з ним життя хороше, і я дуже вдячна за це".

Пандемія коронавірусу стала для них випробуванням, але водночас і міцно зв'язала їх. Відтоді вони стали нерозлучними, переміщаючись між Нью-Йорком, Канадою і Лондоном.

Щодо свого старіння, то якщо раніше вона була категорично проти всіляких підтяжок і процедур, то зараз ситуація змінилася.

"Мені зараз за 60, і я борюся зі старінням усіма можливими способами. Зараз існує безліч інших альтернатив, методів лікування, які стимулюють ваше тіло боротися зі старінням. Але так, якщо у вас є гроші і, що більш важливо, правильний хірург. Це неможливо переоцінити. Ти хочеш мати гарний вигляд! Це не просто марнославство. Я граю жінку певного типу, яка має певний вигляд. І професійно я дбаю про себе", — підкреслила Кім.

До стосунків із Расселом Кетролл була одружена з Ларрі Девісом, з яким розлучилася 1979 року. Її другим чоловіком став Андре Дж. Лайсон, і цей шлюб завершився розлученням у 1989-му. Третій і останній шлюб зірки з Марком Левінсоном тривав з 1998 по 2004 рік.

Раніше Фокус писав, що скільки отримає Кім Кетролл за повернення в сиквел серіалу "Секс і місто".