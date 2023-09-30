Спадний Місяць з 30 вересня 2023 року: що можна і не можна робити

Сьогодні, 30 вересня, розпочалася стадія спадного Місяця, яка триватиме до 13 жовтня. Що можна і не можна робити в цей період — розповідаємо далі.

Період Спадного Місяця (час від повного Місяця до Молодика) ще називають фазою пасивної дії. Вона триватиме з 30 вересня до 13 жовтня 2023 року. Астрологиня Анжела Перл розповіла, які заняття є сприятливими в період спадного Місяця, а чого краще не робити.

Спадний Місяць: що можна робити

прибирати в будинку, перебрати речі в шафі;

гасити борги та кредити;

працювати з психологом, займатися своїм ментальним здоров'ям;

відмовитися від шкідливої їжі;

доглядати за тілом;

пройти медичне обстеження;

завести нову рослину.

Спадний Місяць: що не можна робити