Принцеса Євгенія вперше показала обох синів (фото)

Не виключено, що фото було зроблено принцом Гаррі, коли він разом із дружиною гостював у своєї кузини минулого місяця.

33-річна принцеса Євгенія на честь п'ятої річниці шлюбу з бізнесменом Джеком Бруксбенком опублікувала на своїй сторінці в соцмережі зворушливе відео з цієї нагоди, де, серед іншого, показала обох своїх дітей – синів Августа та Ернеста. Це перше сімейне фото королівської особи, де її сім'я зображена в повному складі.

Важливо Принцеса Євгенія детально розповіла про материнство

Євгенія, Джек і їхні хлопчики сфотографовані на пляжі. Євгенія тримає на руках Ернеста, а дворічний Август стоїть перед татом і уважно дивиться в камеру.

Як можна помітити, первісток пари дуже схожий на свою кузину Лілібет, дочку принца Гаррі та Меган Маркл. У нього таке ж руде волосся, як у неї, і схожа посмішка.

Принцеса Євгенія з чоловіком і синами Фото: Instagram/Princess Eugenie

У Євгенії та її двоюрідного брата, принца Гаррі, завжди були близькі стосунки. Нещодавно вони зустрілися в Португалії, куди Гаррі разом із дружиною приїхав після Ігор нескорених минулого місяця. Не виключено, що рідкісний сімейний знімок міг бути зроблений Гаррі.

Принцеса Лілібет Фото: Instagram misanharriman

Сассекси гостювали в будинку Євгенії та Джека в прибережному містечку Мелідес загалом три дні, перш ніж вилетіти назад до Каліфорнії. Джек очолює відділ продажів і маркетингу в CostaTerra Golf and Ocean Club, і, як кажуть, сім'я проживає на території готелю.

Раніше Фокус писав про те, що принцеса Євгенія підтримала свою сестру, принцесу Беатріс, на публіці після останньої заяви Беатріс про дислексичне мислення.