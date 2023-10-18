Середина коридору затемнень у жовтні 2023 року: коли буде і чого очікувати

Середина коридору затемнень менш небезпечна, ніж дні затемнень, але в цей період може відбуватися багато доленосних подій.

Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, коли настане середина коридору затемнень у жовтні 2023 року, а також чим буде небезпечний цей період.

Коридор затемнень у жовтні 2023 року та його середина

14 жовтня, коли відбулося сонячне затемнення у Терезах, розпочався коридор затемнень, який триватиме до 28 жовтня, доки не відбудеться місячне затемнення у Тельці.

А 21 жовтня (а також три дні до і три дні після) вважається серединою коридору затемнень, яка є менш небезпечною, ніж самі дні затемнень, але також може суттєво вплинути на перебіг життєвих подій.

Середина коридору затемнень: чого очікувати від цього періоду

Під час коридору затемнень найнебезпечнішими днями вважаються самі дні затемнень, коли астрологи не рекомендують розпочинати важливі справи й ухвалювати серйозні рішення.

А ось середина коридору затемнень характеризується як період, у якому відбуватиметься багато доленосних подій. Саме в середині коридору приходять найпотужніші енергії оновлення. У цей період можуть нагадати про себе проблеми, що давно тягнуться, старі образи, а також неприємні ситуації. Однак зараз саме час опрацювати ці ситуації, розв'язати кармічні вузли і звільнитися від вантажу минулого.

Тому дуже важливо під час середини коридору бути максимально усвідомленим, стежити за своїми думками та діями. Пам'ятайте, події цього періоду будуть суттєво впливати на ваше майбутнє.

Також у цей період будуть ефективними чистки, підуть на користь медитативні практики, робота зі свідомістю та підсвідомістю, і все, що гармонізуватиме вас.

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