Корисно для мозку: 7 простих звичок, які допоможуть вам стати розумнішими

Ваші щоденні заняття та звички впливають на розвиток мозку і саме з їхньою допомогою можна зробити його сильним, розумним і гнучким.

Якщо ви хочете, то можете тренувати свій мозок, щоб стати розумнішим. Це не означає, що ви станете математичним генієм або що матимете відповіді на всі запитання світу, але це означає, що вам буде легше засвоювати інформацію і запам'ятовувати те, що ви дізналися. Пам'ять стане міцнішою, а розум — гнучкішим, що зробить вас активнішими та спритнішими. Про це пише GQ.

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Річ у тім, що мозок подібний до м'язів, а це означає, що над ним потрібно постійно працювати, щоб він залишався сильним і здоровим. Для мозку не існує гантелей, але є хороші звички і заняття, які можуть допомогти вам досягти схожого результату

Робота над мозком так само важлива, як і над тілом, бо з віком він може стати менш ефективним, що може призвести до проблем із пам'яттю або з концентрацією уваги. Але не впадайте у відчай, вам допоможуть прості щоденні звички.

Читайте

Фото: freepik

Фраза "ранкові сторінки" виникла з рекомендації художникам і письменникам, яка полягає в тому, щоб щоранку намагатися писати по кілька сторінок, щоб підтримувати розум активним і зберігати плавність письма. Написання того, що ви думаєте, ідей і планів допомагає закріпити інформацію у вашій свідомості, але ви також повинні побачити її з іншого боку, з боку читання.

Читання — найкраще, що ви можете зробити для свого мозку, оскільки воно вчить його новим словам, підтримує активність і звикає до отримання інформації. Крім того, під час читання ви можете відкрити для себе дуже цікаві та надихаючі речі.

Пробуйте нове

Вашому мозку потрібні виклики, і ви можете дати йому їх, коли хочете вивчити щось нове, наприклад мову, навичку або навіть тип вправ, які ви раніше не пробували.

Нові справи підтримують активність вашого мозку і розуму, не даючи їм погіршуватися, а також швидко відгукуватися і прогресувати.

Грайте у відеоігри

Фото: Freepik

Відеоігри — це не марнування часу, насправді вони можуть бути дуже корисними для мозку. За даними Better Up, відеоігри допомагають розвивати навички прийняття рішень, а також працювати над концентрацією і зберігати зосередженість. Крім того, пригодницькі ігри розвивають навички умовиводу, а деякі типи ігор навіть допомагають розвивати математичні та лінгвістичні навички.

Взаємодійте з іншими людьми

Бути соціально активним важливіше, ніж ви думаєте. Кажуть, що це важливий момент, який допомагає жити довше і зберегти мозок сильним і розумним. А все тому, що під час комунікації пам'ять активна, ви багато говорите і рухаєтеся. За даними клініки Майо, соціальна взаємодія також допомагає зменшити стрес, депресію і запобігає атрофії мозку.

Робіть вправи

Фото: Freepik

Наука довела кількома дослідженнями, що фізичні вправи корисні для мозку, особливо аеробні вправи, які покращують приплив крові та кисню, а також силові тренування. Крім того, у клініці Майо стверджують, що люди, які займаються спортом, менше страждають від проблем із концентрацією і більш захищені від таких захворювань, як хвороба Альцгеймера.

Мийте посуд

Миття посуду — це всього лише приклад механічної дії, що розслабляє, під час якої вам не потрібно думати. Це дає можливість мозку перепочити та заспокоїтися.

Стрес — один із найлютіших ворогів вашого мозку, і, якщо ви не є шанувальником медитації, було б непогано знайти способи зменшити його і тримати під контролем.

Спіть

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Нестача відпочинку і сну негативно впливає на мозок, робить його менш рухливим, знижує здатність реагувати і вчитися, може спричинити проблеми з пам'яттю, концентрацією, а також прискорити процес когнітивних порушень. Ось чому експерти рекомендують спати не менше 8 годин щоночі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.