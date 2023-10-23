Сувора краса Мадса Міккельсена: актор знявся для обкладинки модного журналу (фото)

Мадс Міккельсен з'явився на сторінках нового випуску журналу L'Officiel Hommes і розповів про свій останній фільм.

Наступним проектом Мадса Міккельсена стане фільм "Загублений у льодах", драма про виживання в арктичній пустелі, де головному герою, пілоту гелікоптера, який зазнав аварії, доведеться поборотися за життя. Поки шанувальники актора чекають його появи в новій драмі, він з'явився на сторінках нового осінньо-зимового випуску L'Officiel Hommes — журналу про моду для освічених чоловіків.

Зйомки для журналу було організовано на березі моря, а фотографом став знаменитий Чарлі Грей, який знімав таких зірок, як Джон Гемм, Кім Кетролл, Джаред Лето і Роберт де Ніро.

Мадс Міккельсен для обкладинки L'Officiel Hommes. Фотограф Чарлі Грей

Новий проект "Земля обітована", прем'єра якого відбулася на 80-му Венеційському кінофестивалі, являє собою історичну епопею, дія якої відбувається в Данії XVIII століття. Мадс Міккельсен грає ветерана війни, який відповідає на заклик короля очистити і спробувати обробляти безплідну пустку Ютландії, покладаючись на королівську обіцянку, що в разі успіху він отримає титул. Це другий проєкт Міккельсена з режисером Ніколаєм Арселем, що вийшов через 11 років після"Королівського роману" реальної історії стосунків лікаря і королеви Кароліни Кароліни Матильди.

"Я граю людину, яка ненавидить дворянство і водночас хоче бути його частиною", — каже актор.

Мадс Міккельсен для обкладинки L'Officiel Hommes. Фотограф Чарлі Грей

Але в реальному житті Міккельсен, який безперечно є кінозіркою світової величини, віддає перевагу повільнішому темпу життя. Замість того, щоб переїхати в центр подій до Лос-Анжелеса або Нью-Йорка, він усе своє життя прожив у Данії. Сьогодні він ділить свій час між Хеллерупом, колишнім рибальським селом на північ від Копенгагена, і Майоркою, і визнає, що у вільний час віддає перевагу активному відпочинку перед переглядом фільмів.

Нагадаємо, Мадс Міккельсен в образі джентльмена знявся для чоловічого журналу. Актор прогулявся садом старовинного маєтку і зіграв на роялі.