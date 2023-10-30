Надя Дорофеева на фінал "Голос країни-13" одягла сукню за 46 000 гривень

Українська поп-зірка та тренер шоу "Голос країни" Надя Дорофеєва вразила глядачів в ефектному наряді від українського дизайнера на суперфіналі шоу у Варшаві.

Надя Дорофеєва обрала бархатне корсетне плаття-бюстьє від Marianna Senchina. Цей вибір підкреслив її бездоганний смак та стиль, привернувши увагу як місцевої публіки, так і світових зірок, серед яких Дуа Ліпа, Ріанна та Адель, що також віддають перевагу вбранню від Marianna Senchina.

Співачка привернула увагу у бархатному корсетному платті-бюстьє від Marianna Senchina, прикрашеному кристалами, вартістю 46 640 гривень.

Образ Наді Дорофеєвої підкреслив її статус стилю та моди в українському шоу-бізнесі.

Надя Дорофеєва на фіналі шоу "Голос країни-13"

Хто став переможцем "Голос країни-13"?

Зазначимо, що переможцем "Голос країни-13" став український захисник Михайло Панчишин з команди Артема Пивоварова.

25-річний переможець з позивним Ptashkin добровольцем пішов захищати Україну з початком повномасштабного російського вторгнення, проте був комісований через стан здоровʼя. Переможець "Голосу країни", як відомо, був на Київщині та на Бахмутському напрямку.