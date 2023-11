Коли вийдуть нові сезони "Будинку дракона", "Білого Лотоса" та інших популярних серіалів

Нові сезони The Last of Us, "Білого лотоса" та "Ейфорії" вийдуть тільки 2025 року. А ось "Дім дракона" обіцяють закінчити до літа наступного року.

Виробництво багатьох популярних серіалів було заморожено під час страйків акторів і сценаристів у Голлівуді. І хоча страйк акторів ще триває, деякі стримінгові сервіси несподівано поділилися довгостроковими планами щодо своїх топових шоу. Про це пише Daily Mail.

Так, стало відомо, що прем'єра другого сезону "Будинку Дракона", приквела "Гри престолів", відбудеться, як планується, на початку літа 2024 року на каналі HBO Max. Навіть на закритій презентації в Нью-Йорку навіть показали трейлер серіалу.

Кадр із серіалу "Дім дракона" Фото: Кадр із фільму

А зйомки спін-оффу "Гри престолів" за збіркою повістей Джорджа Р. Р. Мартіна про Дунка і його супутника Егга планують почати вже цієї весни. Р. Р. Мартіна про Дунка і його супутника Егга, планують почати вже цієї весни. Телеадаптація називатиметься "Повісті про Дунка і Егга".

Прем'єру третього сезону "Білого лотоса" перенесли на 2025 рік. Раніше планувалося його випустити у 2024 році. Невідомо поки що, де відбуватиметься дія нового сезону, який знімали на Гаваях і на Сицилії.

Кадр із серіалу "Білий лотос" Фото: HBO

Спін-офф фільму жахів "Воно" під назвою "Ласкаво просимо в Деррі" вийде тільки у 2025 році. Сюжет серіалу заснований на романах Стівена Кінга і розширює історію перших двох фільмів. Виробництвом займаються HBO Max і Warner Bros.

Другу половину п'ятого сезону "Єлловстоуна" покажуть у листопаді 2024 року. Вона стане фіналом шоу. Але в майбутньому плануються зйомки двох спін-оффів: "1944" і "2024".

The Last of Us повернеться на екрани тільки у 2025 році. Екранізація популярної гри про пригоди дівчинки Еллі та контрабандиста Джоела раніше стала хітом. Тож знімання другого сезону планують розпочати в першій половині наступного року.

Кадр із серіалу "Одні з нас" Фото: HBO

Третій і фінальний сезон скандальної "Ейфорії" теж запланований на 2025 рік. Але HBO Max ще може перенести дату прем'єри.

Мультсеріал "Футурама" продовжили ще на два сезони. Десять нових епізодів покажуть у 2024 році.

Вихід серіалу "Пінгвін" про суперника Бетмена відклали на осінь 2024 року. Уже повідомили, що в проєкті буде вісім епізодів.

А популярний серіал "Втеча з в'язниці" отримає продовження, але з новими оригінальними персонажами. Виробництвом займеться Hulu.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зірка серіалу "Ейфорія", актор Ангус Клауд помер у 25 років.