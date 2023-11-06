Гайді Клум з'явилася на червоній доріжці в сукні від українського дизайнера

50-річна німецька модель Гайлі Клум одягла відверте вбрання від українського дизайнера на світський захід у Лос-Анджелесі.

Кадри в сексуальній білій сукні, опубліковані моделлю на своїй сторінці в інстаграмі, створили резонанс у мережі.

Відомо, що в такому вигляді модель з'явилася на галаконцерті LACMA Art+Film 2023 під патронатом Будинку Gucci в Музеї мистецтв. Відвертий образ приголомшив світову еліту. Її образ визнали одним із найкращих на червоній доріжці за версією VOGUE.

Хайді Клум

Сукня, в яку була одягнена Гайді, виготовлена зі штучного пір'я. Вона має відвертий виріз на спині, грудях, а також з боків уздовж усього тіла моделі. Тож на фото добре помітні оголені стегна Гайді та трохи прикриті груди.

Доповнила свій образ Гайді чудовими туфельками і стриманими прикрасами — сережки на вухах і по каблучці на кожній руці. Підкреслила все це легким і виразним макіяжем і стильною укладкою на голові.

Для образу модель обрала червоний колір манікюру і педикюру, який вдало підкреслив загальну картинку.

Варто зазначити, що сукня, яку одягнула на себе Гайлі, створена в Україні. Її виробником є український бренд зі світовим ім'ям Lever Couture. Його заснула уродженка Одеси Леся Верлінгьєрі. Нині цей бренд одягає багатьох голлівудських і світових зірок. Не виняток і німецька модель Гайлі Клум.

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