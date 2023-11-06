Девід Бекхем показав образ у якому працює на фермі

Британський футболіст Девід Бекхем, якому виповнилося 48 років, показав, у якому образі він господарює на свої фермі.

Позитивні світлини з вихідного дня футболіст опублікував у своєму Instagram. Спочатку Девід Бекхем опублікував фото різдвяної чашки на тлі телевізора, де переглядав футбольний матч. Підписав він світлину словами: "Ранок із глінтвейном".

Девід Бекхем

Опісля Бекхем опублікував фото, на якому він одягнений у домашній одяг — куртку кольору хакі, високі чоботи і сірі спортивні штани, а також капелюх, що більше нагадує чарівну шапку з "Гаррі Поттера". У руках футболіст тримає палицю, схожу на посох.

Підписав фотографію свого образу Бекхем словами: "Улюблений капелюх моєї дружини". Звичайно ж дружина футболіста, відома британська дизайнерка Вікторія Бекхем не змогла пройти повз сміливий образ чоловіка.

Так, у своєму інстагармі Вікі посміялася над чоловіком, який працював по господарству.

"Господар свого і тільки свого саду. До речі, я не маю стосунку до цього капелюха", — жартівливо підписала дизайнерка фото чоловіка.

Уже згодом Бекхем опублікував фото на тлі пасіки, де очевидно перевіряв, що там йому принесли бджілки.

Слід зазначити, що, незважаючи на тривалі стосунки подружжя, Бекхем не втрачає почуття гумору один до одного і позитивно ставиться до публічних жартів про себе.

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