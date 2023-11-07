Альбом "1989" Тейлор Свіфт дебютував на першому місці чарту Billboard

Перезаписана версія "1989" була продана понад 1,5 мільйона разів.

Згідно з даними американської маркетингової компанії Luminate, альбом "1989 (Taylor's Version)" Тейлор Свіфт випередив продажі оригінального альбому за дебютний тиждень. Зазначимо, що це стало її третя платівка, яка очолила чарт Billboard у 2023 році. Про це повідомляє видання Roling Stone.

Альбом дебютував на вершині чарту Billboard 200 Albums, з більш ніж 1,3 мільйонами проданих копій, що перевищило попередній рекорд оригінального "1989", проданого 2014 року. Значний успіх "1989 (Taylor's Version)" варто віднести до змін пріоритетів у музичній індустрії, де стримінгові платформи сьогодні становлять 84% усіх доходів від музики.

Значна частина успіху альбому може бути пов'язана ще зі здатністю Свіфт перетворювати свою музику на колекційний товар. Зокрема, видання "1989 (Taylor's Version)" представлено в більш ніж десятці різних фізичних форматів, включно з вінілом, компакт-дисками та касетами. Зазначимо, що цей альбом також встановив новий рекорд продажів вінілових альбомів з моменту початку відстеження цих даних у 1991 році.

Нагадаємо, що тур Eras" Тайлор Свіфт став найкасовішим концертним фільмом.