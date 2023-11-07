Подружжя Бекхемів таємно відремонтували свій фермерський будинок у Чіпінг-Нортоні
Будівля внесена до списку пам'яток архітектури II ступеня.
Фермерський будинок, який внесений до списку історичних пам'яток, подвоївся в ціні відтоді як колишній гравець збірної Англії почав ремонт. Це місце, де Девід, здається, найбільш задоволений: Про це повідомляє видання Hello!.
"Я хотів місце, де ми могли б втекти", — поділився він у своєму титульному документальному серіалі на Netflix.
Діти Девіда і Вікторії — 24-річний Бруклін, 21-річний Ромео, 18-річний Круз і 12-річна Харпер — із задоволенням проводять вихідні в розкішному маєтку з відкритим басейном, футбольним полем, фруктовим садом, будиночком на дереві вартістю 100 тисяч фунтів стерлінгів для своїх дітей і сафарі-наметом вартістю 50 тисяч фунтів стерлінгів для розваг, відколи сім'я купила його.
Оригінальна прозора будівля була побудована на брукованій стіні, який дозволяє припустити, що Девід і Вікторія можуть використовувати простір як для розваг, так і для садівництва.
Не секрет, що колишній професійний футболіст Девід після завершення кар'єри у спорті почав більше часу проводити на природі. Під час карантину батько чотирьох дітей захопився бджільництвом і з того часу не полишає цього хобі. Його захоплення цим заняттям настільки серйозне, що він вже випустив власний мед під назвою "DBee'z Sticky Stuff".
Нагадаємо, що Девід Бекхем показав образ, у якому працює на фермі.