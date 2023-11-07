Подружжя Бекхемів таємно відремонтували свій фермерський будинок у Чіпінг-Нортоні

Будівля внесена до списку пам'яток архітектури II ступеня.

Фермерський будинок, який внесений до списку історичних пам'яток, подвоївся в ціні відтоді як колишній гравець збірної Англії почав ремонт. Це місце, де Девід, здається, найбільш задоволений: Про це повідомляє видання Hello!.

"Я хотів місце, де ми могли б втекти", — поділився він у своєму титульному документальному серіалі на Netflix.

Діти Девіда і Вікторії — 24-річний Бруклін, 21-річний Ромео, 18-річний Круз і 12-річна Харпер — із задоволенням проводять вихідні в розкішному маєтку з відкритим басейном, футбольним полем, фруктовим садом, будиночком на дереві вартістю 100 тисяч фунтів стерлінгів для своїх дітей і сафарі-наметом вартістю 50 тисяч фунтів стерлінгів для розваг, відколи сім'я купила його.

Оригінальна прозора будівля була побудована на брукованій стіні, який дозволяє припустити, що Девід і Вікторія можуть використовувати простір як для розваг, так і для садівництва.

Не секрет, що колишній професійний футболіст Девід після завершення кар'єри у спорті почав більше часу проводити на природі. Під час карантину батько чотирьох дітей захопився бджільництвом і з того часу не полишає цього хобі. Його захоплення цим заняттям настільки серйозне, що він вже випустив власний мед під назвою "DBee'z Sticky Stuff".

Девід Бекхем та його вулики

Нагадаємо, що Девід Бекхем показав образ, у якому працює на фермі.