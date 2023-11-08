Телеведучий Тимур Мірошниченко отримав нагороду "Тато року 2023" (фото)

Український телеведучий Тимур Мірошниченко став лауреатом премії "Тато року 2023" за його вищий приклад і відданість усиновленим дітям.

5 листопада в Києві відбулася церемонія нагородження всеукраїнської премії "Тато року 2023", на якій відомого українського ведучого "1+1 Україна" Тимура Мірошниченка визнали та відзначили спеціальною премією "Тато року" вибором редакції. Про це повідомив телеканал "1+1 Україна" в Instagram.

Цю вагому нагороду він отримав за свій найвищий приклад і відданість усиновленим дітям в Україні. Організатори церемонії наголосили, що Тимур Мірошниченко своїм прикладом надихає багатьох батьків на всиновлення, спонукаючи до розуміння та прийняття для дітей, які потребують батьківського тепла та підтримки.

Подружжя Мірошниченків

На церемонії нагороду для ведучого отримала його дружина, відома адвокатка та блогерка Інна Мірошниченко, яка у своєму емоційному виступі наголосила на важливості безмежної любові та підтримки, яку Тимур надає своїм дітям.

Тимур Мірошниченко отримав нагороду "Тато року 2023"

У своєму вітальному відеозверненні Тимур Мірошниченко наголосив, що нагорода є визнанням не лише його, а й усіх татусів, які розуміють, що для дитини немає різниці між мамою і татом. Він наголосив на важливості безмежної любові та цінності родинного тепла.

"Для мене і для всіх, напевно, найважливіша якість у тата — це здатність безумовно любити свою дитину, дозволяти їй помилятися, не відповідати очікуванням, дозволяти бути не такою, як ти хотів би або хтось хотів би, дозволяти бути незручною, плаксивою, неслухняною, але коханою дитиною. Коли тато показує це все дитині, потім вона виростає щасливою, реалізованою, незакомплексованою дорослою. Днями я сказала Тимуру, що в нас буде шестеро дітей, і він запитав, зараз уже купувати автобус чи пізніше. Коли поруч такий тато, жінка готова на все: народжувати, всиновлювати, любити, обіймати і дарувати тепло. Дякую всім татам, які сьогодні номіновані, які отримують нагороди, за те, що вони є, завдяки вам є ваші класні дружини, ростуть ваші класні діти, і надихаються наші класні українці", — написав ведучий у соцмережах.

Варто зазначити, що це вже друга нагорода "Тато року" для Тимура Мірошниченка, першу він отримав 2021 року. Його успіхи у батьківстві та позитивний вплив на українське суспільство стали великим інспіраційним прикладом для багатьох батьків у країні.

Сім'я Мірошниченків

Тимур та Інна Мірошниченки стали першими серед українських селебріті, які взяли дитину з дитбудинку, незважаючи на всі складнощі цього процесу.

Нагадаємо, що телеведучий Тимур Мірошниченко показав фото з хрестин названого сина Марселя.