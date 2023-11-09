Тимур Мірошниченко та Антоніна Хижняк презентували дитячу книгу в Києві (фоторепортаж)
Українські зірки представили книгу "Хоробрі казки".
8 листопада у столичній бібліотеці "Readeat" було презентовано книгу-збірку "Хоробрі казки" авторів Ірини Виговської та Вікторії Мурованої.
Проєкт включає 12 терапевтичних історій про спільний досвід українських родин. Ці родини різні, як і всі ми, але кожна має свою історію життя в нових реаліях воєнного часу. Журналіст Фокусу побувала на культурній події.
Зачитати гостям казки прийшли Тимур Мірошниченко, Антоніна Хижняк, ROXOLANA і лідер "Хореї Козацької" Тарас Компаніченко. Підтримати колег прийшов ведучий Алекандр Педан.
Спочатку проєкт був аудіоподкастом "Суспільного Мовлення", а казки звучали голосами Сергія Притули, Юлії Саніної, Ірми Вітовської та інших. Цієї осені "Хоробрі казки" Суспільного вийшли друком у видавництві "АССА".
Раніше Фокус писав про презентацію Благодійного Фонду Катерини Осадчої.