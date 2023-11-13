Молодик у Скорпіоні 13 листопада 2023 року: що сьогодні не можна робити

Сьогодні, 13 листопада, відбувся останній Молодик цієї осені в знаку Скорпіона. Він знаменує час для планування і закладання намірів.

Період Молодика може сильно вплинути на емоційний стан, є ризик потрапити в складні й заплутані ситуації, варто бути обережнішими. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли настане Молодик у листопаді та що не можна робити під час цієї фази Місяця.

Коли останній Молодик цієї осені?

Молодик у Скорпіоні стався сьогодні, 13 листопада, об 11:27 за київським часом. Але вплив цього явища ми можемо відчувати за 3 дні до і 3 дні після.

Останній осінній Молодик цього року відбувся в знаку Скорпіона. Скорпіон — один із найнебезпечніших знаків Зодіаку, який перебуває під управлінням Плутона і Марса. Під час молодика у Скорпіоні важливий самоконтроль і дисципліна. Краще не ризикувати найближчими днями (як мінімум, до 14 листопада). Період Молодика найсприятливіший для планування майбутнього.

Що можна робити під час Молодика:

планувати найближче майбутнє;

вирішувати фінансові питання, роздавати борги;

займатися творчістю;

займатися благодійністю;

фізичні навантаження;

займатися йогою і медитаціями;

робити чек ап організму;

займатися домашніми та побутовими справами.

Що не можна робити в Молодик:

починати нові важливі справи (тільки планувати);

подорожувати, особливо далеко;

робити уколи краси та пластичні операції;

вживати алкоголь і жирну їжу;

здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).

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