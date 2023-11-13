Молодик у Скорпіоні 13 листопада 2023 року: що сьогодні не можна робити
Сьогодні, 13 листопада, відбувся останній Молодик цієї осені в знаку Скорпіона. Він знаменує час для планування і закладання намірів.
Період Молодика може сильно вплинути на емоційний стан, є ризик потрапити в складні й заплутані ситуації, варто бути обережнішими. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли настане Молодик у листопаді та що не можна робити під час цієї фази Місяця.
Коли останній Молодик цієї осені?
Молодик у Скорпіоні стався сьогодні, 13 листопада, об 11:27 за київським часом. Але вплив цього явища ми можемо відчувати за 3 дні до і 3 дні після.
Останній осінній Молодик цього року відбувся в знаку Скорпіона. Скорпіон — один із найнебезпечніших знаків Зодіаку, який перебуває під управлінням Плутона і Марса. Під час молодика у Скорпіоні важливий самоконтроль і дисципліна. Краще не ризикувати найближчими днями (як мінімум, до 14 листопада). Період Молодика найсприятливіший для планування майбутнього.
Що можна робити під час Молодика:
- планувати найближче майбутнє;
- вирішувати фінансові питання, роздавати борги;
- займатися творчістю;
- займатися благодійністю;
- фізичні навантаження;
- займатися йогою і медитаціями;
- робити чек ап організму;
- займатися домашніми та побутовими справами.
Що не можна робити в Молодик:
- починати нові важливі справи (тільки планувати);
- подорожувати, особливо далеко;
- робити уколи краси та пластичні операції;
- вживати алкоголь і жирну їжу;
- здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).
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