Нічого нового: Кейт Міддлтон одягла на службу пам'яті в Кенетофі "старі" речі (фото відео)

Кейт разом із королевою Каміллою з центрального балкона Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку.

41-річна Кейт Міддлтон, дружина спадкоємця британського престолу принца Вільяма, на недільній службі пам'яті в Кенотафі з'явилася в елегантному чорному пальті в стилі мілітарі від свого улюбленого бренду Catherine Walker. Відповідні фото опубліковано в офіційному акаунті принца і принцеси Уельських у соцмережах.

Як пам'ятну прикрасу королівська особа прикріпила до пальта брошку з трьома маками, вшанувавши загиблих у Першій світовій війні та інших конфліктах. Кетрін також одягла срібну брошку, якою вона була нагороджена, коли на початку цього року стала головнокомандувачем авіації флоту. Член королівської сім'ї уклала волосся в шикарну зачіску і доповнила ансамбль великим капелюхом від Philip Treacy з елегантним оксамитовим бантом.

У цьому пальті принцеса присутня на публіці не вперше. У 2019-му вона одягала його на той же захід, а в цьому капелюшку була на Параді Суверена у Військовій академії Сандхерст 2006 року.

Образ Кетрін завершували перлинні сережки, що раніше належали покійній корлеві Єлизаветі II.

Кейт Міддлтон з Каміллою і королевою Єлизаветою II на службі пам'яті 2019 року Фото: Getty

На початку служби об 11 годині ранку 12 листопада по всій Великій Британії запанувало двохвилинне мовчання. Потім члени королівської сім'ї, високопоставлені політики і високопоставлені особи поклали вінки до Кенотафу в Лондоні.

Чарльз очолив покладання до меморіалу у Вайтхоллі в ознаменування закінчення Першої світової війни та інших конфліктів за участю британських сил і сил Співдружності.

У формі маршала Королівських ВПС з шинеллю, маком і мечем король поклав вінок, аналогічний до того, який був виготовлений для короля Георга VI.

Вінок складався з 41 макової пелюстки відкритого типу, зробленої з клеєної тканини. Він був встановлений на композиції з чорного листя — традиційного для вінків государя — стрічки діаметром 68 сантиметрів і банта червоного, синього і золотого кольору

Королева спостерігала за службою на честь Дня пам'яті з центрального балкона Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку поряд із принцесою Уельською. За словами Букінгемського палацу, вінок Камілли дуже нагадував вінок, виготовлений для королеви-матері.

Вільям, одягнений у свій характерний офіцерський плащ із червоним комірцем Синіх і королівських осіб у званні підполковника, потім виступив уперед і поклав вінок принца Уельського до меморіалу. За принцом Уельським пішли його дядько принц Едвард, герцог Единбурзький, а потім його тітка принцеса Анна, які також поклали вінки.

Церемонія покладання вінків у Кентотафе

Високопоставлені політики, зокрема Ріші Сунак, сер Кейр Стармер, сер Ед Дейві, Джеймс Клеверлі і Суелла Браверман, зібралися біля Кенотафа. За ними стояли колишні прем'єр-міністри Ліз Трасс, Борис Джонсон, Девід Кемерон, Гордон Браун, Тереза Мей, сер Тоні Блер і сер Джон Мейджор.

Раніше Фокус писав, у чому символізм брошки Кейт, і яке намисто вона одягла на фестиваль пам'яті.