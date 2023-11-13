Найпрактичніша річ сезону: з чим Кейт Міддлтон носить водолазки (фото)
Принцеса Вельська любить і вміє носити водолазки.
З приходом осені водолазка стає незамінним елементом гардероба завдяки своїй універсальності, комфорту і практичності. Светри з високим коміром — найкращий вибір для холодного сезону, оскільки вони закривають шию. З них також можна легко почати образ — носити під кардиганами, блейзерами та куртками. Крім того, це позачасові предмети гардероба. Водолазки із задоволенням носять такі знамениті модниці як Дженніфер Лопес, Гіларі Дафф і багато інших. Дуже любить їх і Кейт Міддлтон. Фокус помітив, що в осінньо-зимовий період вона часто одягає водолазки під пальто і костюми. Показуємо вам найцікавіші образи принцеси Уельської з водолазкою.
Наприкінці вересня Кейт Міддлтон і її чоловік, принц Вільям, зустрілися з генеральним директором Apple Тімом Куком у Віндзорському замку. На Кетрін був преміального британського бренду Holland Cooper, який складався з жакета, штанів з високою талією та білої водолазки з коміром-стійкою, причому кожен з предметів був оздоблений ґудзиками золотого кольору. Вартість такого комплекту, як ідеться на сайті бренду, — 947 фунтів (42 750 грн).
Кетрін нанесла мінімальний макіяж, а волосся залишила розпущеним, зачесавши його за спину. З прикрас на ній були маленькі сережки і обручка з сапфіром.
У листопаді минулого року принц і принцеса Уельські вирушили в Бостон, штат Массачусетс (США), на церемонію вручення премії Earthshot Prize 2022. По трапу літака Кейт спустилася у фіолетовому ідеально скроєному штанному костюмі від Alexander McQueen, під який одягла чорну водолазку. Образ завершував тонкий чорний пояс.
Під час зустрічі в Cub Scout Pack з Cubs з округу Кінгс-Лінн зі скаутами у 2016 році Кейт продемонструвала менш формальну водолазку. Річ оверсайз сірого кольору з високим, але вільним коміром, від бренду Iris and Ink вона поєднувала з джинсами-скінні Zara глибокого коричнювато-зеленого кольору і черевиками до коліна з пензликами від Really Wild. На завершення свого ансамблю Міддлтон доповнила жовто-зелену хустку, подаровану їй групою скаутів.
Принцеса також полюбляє носити ансамбль зі спідниці та водолазки в одному кольорі. Такі вбрання ідеально вписуються в її діловий стиль.
І ще трохи прикладів того, з чим Кейт носить водолазки.
Раніше Фокус писав, які пальта купує Кейт Міддлтон.