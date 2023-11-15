Найвідоміший "ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма кардинально змінила зовнішність

Модель невпізнати

42-річна бразильська супермодель Адріана Ліма змінила зовнішність до невпізнаності.

Світлини в новому образі супермодель опублікувала на сторінці в інстаграм.

Відомо, що супермодель побувала на прем'єрі фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій", яка відбулася 13 листопада в Лос-Анджелесі.

"Найвідоміший "ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма пішла стопами Лінди Євангелісти. Перестаралася з підтяжкою обличчя, що ми її навіть не відразу впізнали. Зате ніяких зморшок та лисячі очі",- прокоментували зовнішність Ліми в телеграм-каналі PEOPLETALK.

Таки і справді, якщо подивитися попередні фото моделі та порівняти нещодавню появу, то вона суттєво змінилася на обличчі.

Судячи з усього модель трішки перестаралася з підтяжкою обличчя, адже в неї кардинально змінився розріз очей, вилиці та ніс.

Варто відзначити, що на червоній доріжці Адріана зʼявилася зі своїми чоловіком та чотирма доньками.

Для виходу в світ модель одягнула сукню з осінь-зимової колекції 2023 року від бренду Ferragamo. Міні-сукня водолазка виконана в чорних кольорах та має яскраво червоні вставки. Має довгий рукав та крупну складку на спідниці.

Образ "ангел" Victoria's Secret доповнила чорними колготками та яскраво червоними туфельками. Звісно для повного тюнінгу модель одягнула червоні сережки та по одній обручці на кожну руку.

Щодо макіяжу моделі — як же без яскраво-червоної помади, яка тільки підкреслила загальну картинку.

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