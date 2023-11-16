Досі зберігає її речі: Піт Доерті розповів, чому розлучився з Кейт Мосс

Піт Доерті та Кейт Мосс були найпопулярнішою парою 16 років тому.

Музикант Піт Доерті вперше за довгий час дав інтерв'ю, розповівши, нарешті, чому розлучився з супермоделлю Кейт Мосс. Виявилося, що рокер досі зберігає деякі її речі, як-от персоналізована дизайнерська валіза Кейт. Про це пише Daily Mail.

Піт Доерті, соліст гуртів The Libertines і Babyshambles, і супермодель Кейт Мосс зустрічалися в середині 2000-х. Їхній роман тривав близько трьох років, але обговорювався всіма таблоїдами.

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У 2005 році вони опинилися в центрі скандалу, коли фотографії Мосс, на яких вона нібито вживала кокаїн у студії, де Доерті записувався з Babyshambles, з'явилися на обкладинці Mirror. Після цього Кейт втратила кілька вигідних контрактів. Ходили чутки, що ці фотографії таблоїдам продав сам Доерті, але він завжди категорично заперечував це.

Зараз Доерті живе у Франції з дружиною Катею де Відас і вже кілька років, як позбувся наркотичної незалежності.

Піт Доерті з дружиною Катею де Відас Фото: Instagram katiadevidas

В останньому випуску шоу "Інтерв'ю з Луї Теру" 44-річний Доерті провів для документаліста екскурсію його самопроголошеним "Ательє", запорошеною задньою кімнатою, заповненою сувенірами з його яскравого життя та часів, проведених з The Libertines, а потім і з Babyshambles.

Музикант зізнався, що досі зберігає дизайнерську валізу Кейт Мосс, розроблену британським брендом предметів розкоші Asprey. Валіза наповнена особистими паперами Доерті і прикрашена внутрішньою шкіряною биркою з написом "Кейт Мосс — не чіпати".

Валіза Кейт Мосс Фото: Скриншот

"О боже мій. Це стара валіза, в якій стільки старих речей. Я не відкривав її цілу вічність", — каже Піт.

Серед стопок фотографій і вирізок з газет є навіть стара фотографія Доерті, на якій він позує поруч із колажем Кейт Мосс у Національній портретній галереї.

"Через тебе я починаю виглядати так, ніби в мене ця шафка набита спогадами про Кейт Мосс або щось на кшталт цього", — пожартував він.

Музикант розповів, що нещодавно бачив супермодель у телевізійній рекламі, і визнав, що це було нагадуванням про те, чому він охолов до їхніх трирічних стосунків.

Піт Доерті Фото: Скриншот

"Днями я бачив її в рекламі Coca-Cola. Кока-Кола. Це те, що вона говорила вранці своєму помічникові, а потім я дізнався, що Дональд Трамп робить те саме, і це мене трохи відштовхнуло від неї", — сказав Піт.

Раніше Доерті випустив книжку мемуарів A Likely Lad, у якій писав, що під час роману з Мосс страждав від наркотичної залежності і це впливало на їхні стосунки.

"Я не думаю, що в книзі є щось про Кейт, що не було написано раніше. Кейт не ходила по притонах. Вона ніколи не цікавилася всім цим, і, якщо чесно, тому ми й розлучилися", — писав Піт, кажучи, що не шкодував про розставання з супермоделлю, але їх пов'язували щирі почуття.

"Нас тягнуло одне до одного. Я справді кохав її, і я знав, що вона кохає мене — просто між нами був весь цей сумбур, з усім її хаосом і моїм хаосом. Іноді нам просто потрібно було побачитися. Загалом, вона клацала пальцями, і я прибігав. Насправді не було одного конкретного інциденту, який поклав кінець стосункам. Зрештою наші світи виявилися не зовсім сумісними", — зізнавався Піт.

Він також розповідав, що Кейт Мосс "осквернила" його гітару Gibson 1930-х років, розбивши її.

"Потім вона облила мого плюшевого ведмедика на ім'я Панді бензином і підпалила — це не смішно. Я возив його із собою по Лондону", — скаржився музикант у мемуарах.

Нагадаємо, зараз Кейт Мосс зустрічається з 36-річним Ніколаєм фон Бісмарком, нащадком Отто фон Бісмарка.