Герої нового часу. Чому варто подивитися фільм "Перший код"

У широкий прокат виходить фільм про еволюцію українського IT.

Сьогодні, 16 листопада в українських кінотеатрах стартує показ документального фільму "Перший код", в якому розповідається про те, як українські айтішники є важливою частиною світової ІТ-індустрії. Фокус побував на допрем'єрному показі.

Трейлер до фільму "Перший код" 2023 року

Фільм від EASE (Європейської асоціації розробників програмного забезпечення) розповідає про зародження і становлення української ІТ, від створення першого комп'ютера українськими інженерами до наших днів, коли вони стали потужною галуззю і одним із ключових за важливістю фронтів у війні з Росією.

Зйомки фільму, який стартує в широкому прокаті сьогодні, було розпочато наприкінці 2021 року, і вони тривали, незважаючи на вторгнення РФ в Україну. У підсумку, бюджет картини склав понад 500 тисяч доларів, хоча, спочатку планувалося вкластися в 100 тисяч.

Фрагмент фільм "Перший код"

Режисером "Першого коду" виступив Артур Лерман, оператором — Євген Усанов. Тетяна Буренко і глобальний ІТ-підприємець Владислав Савченко поділяють авторські права, причому останній також є продюсером.

Про що фільм "Перший код"

Фільм знято на основі добірки інтерв'ю з представниками українських IT-компаній, серед яких EPAM Україна, 3DLOOK, ЕЛЕКС, Looksery, холдинг Techiia, Sigma Software Group, SoftServe, Uklon, Infopulse Ukraine і Preply. Крім того, у фільмі знялися представники Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України та міністр цифрової трансформації України — Михайло Федоров.

Саундтрек до фільму виконали дует Tvorchi, які представляли Україну на конкурсі пісні "Євробачення" — 2023 у травні, включає сингл "Hidden Code". "Трек "Прихований код" — про піонерів IT-індустрії в Україні, які нон-стоп працюють за лаштунками, створюючи нову історію українського опору ворогові.

Видео и сингл "Hidden code" дуэта Tvorchi к фильму "Первый код"

Особливості фільму "Перший код"

По суті, фільм не можна повністю віднести до жанру документалістики: у ньому є постановочні сцени з молодими акторами, які зображають героїв IT-ринку в юності, художні замальовки у вигляді самотнього на обшарпаній підлозі телевізора, що стоїть на обшарпаній підлозі, родом із 1980-х років, декорації, що відтворюють інтер'єри того часу, і локації, покликані перенести глядача в епоху початку 1990-х. Тож фільм цікавий, як мінімум незвичайною для українського кінематографа, еклектикою жанрів.

Творцям добре вдалося передати атмосферу часу 1990-х, зібрати інвентар у вигляді старих "пузатих" комп'ютерів, дротів, дискет та інших добре впізнаваних "аксесуарів" кожного ІТ-фахівця. Мешканець української столиці з легкістю впізнає в кадрі Український дім і Будинок кіно, які виступають локаціями для багатьох сцен у стрічці.

Сюжет фільму розвивається по спіралі. Спочатку глядача знайомлять із представниками Інституту Кібернетики, які розповідають про складний період переходу від радянської спадщини до нових реалій програмної інженерії.

Далі ми бачимо молодих і амбітних стартаперів, які вчилися освоювати ІТ-ринок, не маючи можливостей для повноцінного спілкування із зарубіжними партнерами і замовниками, без знання іноземних мов і навичок спілкування. Потім ми бачимо наступне покоління — засновників компаній UKLON, Sigma Software Group та інших великих сучасних гравців українського ІТ-сектору. Глядачі стежать за еволюцією звичайних розумних хлопців з України, від етапу носіїв дивних ідей в, умовно кажучи, рваних кедах — до мільйонерів зі світовим ім'ям і репутацією.

Звісно, у фільмі не обійшлося без навмисних і злегка перебільшених сцен, що віддають певною наївністю тих самих першопрохідців, про яких йшлося в основній розповіді. Однак, загалом і в цілому, творці впоралися із завданням показати світу еволюцію українського ІТ і підкреслити його роль у світовому співтоваристві сьогодні.

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Марвели". Крім того, ми розповідали про зірок на прем'єрі фільму "Перший код".