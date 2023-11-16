Відомий французький бренд презентував спідницю-рушник за майже тисячу доларів

Новий тренд весни

Французький бренд одягу Balenciaga презентував нову колекцію в якій зʼявилася махрова спідниця-рушник.

Про це повідомляється на офіційному сайті бренду

Відомо, що новий фешен-лук увійшов у весняну колекцію 2024 року.

Спідниця-рушник виготовлена з махрової бавовни, має бежевий колір. Задумка дизайнерів — спідниця має носитися до коліна. Серед аксесуарів — махрова спідницярушник має два ґудзики на талії, а також регулюється за допомогою пояса з пряжкою всередині.

Варто відзначити, що стилісти Balenciaga поєднують сукню-рушник з іншими елементами гардеробу — штанами, джинсами, худі та куртками.

Як заявляють, розробники бренду, спідниця-рушник виготовлена в Італії.

Французький бренд заявляє, що дану модель спідниці можуть носити як чоловіки, такі і жінки.

Брендову річ можна придбати на офіційному сайті Balenciaga, де вона коштує 925 доларів (орієнтовно 33 тисячі 515 гривень). Нині товар можна замовити лише попередньо.

Такий дизайнерський витвір викликав фурор та обговорення в світі моди.

Наприклад, швецька компанія IKEA, яка має в асортименті товари для дому використала презентацію спідниці-рушника від Balenciaga та запропонувала своїм покупцям придбати такий же махровий рушник бежевого кольору всього лише за 16 євро.

Нагадаємо, Сальма Гаєк в елегантній сукні в паєтках з'явилася на врученні відомої нагороди.