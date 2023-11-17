Ліла Мосс та Олівія Коулман з'явилися на обкладинці британського Vogue у грудні

Британський Vogue показав, кого розмістить на обкладинках журналу вже в грудні

Британський Vogue присвятив грудневі випуски відомим акторам і реп-виконавцям Британії.

Обкладинки із зірковими героями грудневих випусків опублікували на офіційній сторінці видання в Інстаграмі.

На обкладинці грудневого номера буде зображено 49-річну англійську актрису Олівію Коулман в образах відомих світових дизайнерів Erdem і Valentino. Фото для номера зробив один з найвідоміших фотографів у світі, який останні 20 років знімає для Vogue — Тім Волкер.

Олівія не єдина актриса, яка потрапить до випусків британського Vogue вже наступного місяця.

Серед героїв наступного місяця 63-річна британська акторка Тільда Сіунтон та 29-річна британська реперка Літтл Сімз.

Також в одному з випусків буде 49-річна британська супермодель Кейт Мосс зі своєю 21-річною донькою Лілою Мосс.

Ще один номер прикрасить обличчя 30-річної британської акторки Джоді Комер.

Єдиним чоловіком на обкладинці в грудні стане відомий 30-річний англійський репер Stormzy.

Перший грудневий номер буде в продажах уже наступного тижня, 21 листопада.

Зазначимо, що британське видання Vogue виходить з 1916 року.

Нагадаємо, модель "plus-size" Ешлі Грем знялася для бразильського Vogue.