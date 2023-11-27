Хочеться пити і болить голова: 6 побічних ефектів від надлишку солі в раціоні

Безпечна щоденна норма споживання солі становить не більше 5 грамів, інакше підвищується ризик розвитку хвороб серця, інсульту та діабету.

Натрій додає стравам смаку, але часто ви не звертаєте увагу на те, скільки солі споживаєте. Крім доданої солі, вона також міститься і в продуктах харчування, особливо сильно "грішать" ультраоброблені продукти. Саме тому важливо звертати увагу на кількість солі у вашому раціоні, інакше можна збільшити ризик виникнення безлічі неінфекційних захворювань, таких як діабет, хвороби серця, інсульт і рак. Про це пише OnlyMyHealth.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Консультант-нефролог Пуніт Бхуванія перерахував побічні ефекти вживання занадто великої кількості солі.

Підвищений артеріальний тиск

Фото: Getty

Одним із найнебезпечніших наслідків надмірного споживання солі є високий кров'яний тиск. Натрій у солі може призвести до затримки рідини, збільшення об'єму крові в артеріях і подальшого підвищення артеріального тиску. "Одним із добре відомих наслідків надмірного споживання солі є підвищення артеріального тиску, що є фактором ризику серцево-судинних захворювань", — каже доктор Бхуванія.

Пошкодження нирок

"Тривале споживання солі у великих кількостях створює надмірне навантаження на ці життєво важливі органи, що може призвести до пошкодження нирок і зниження їхньої загальної функції", — попередив доктор Бхуванія. Це повільний і підступний процес, який часто залишається непоміченим доти, доки не буде завдано значної шкоди здоров'ю.

Головні болі

Фото: Getty

"Деякі люди можуть відчувати головні болі внаслідок вживання великої кількості солі, можливо, через зміни в кровотоці та балансі рідини", — зазначив доктор Бхуванія. Це слугує попереджувальним сигналом, який говорить про те, що організму важко впоратися з натиском натрію.

Зневоднення

"Хоч як парадоксально, надмірне споживання солі може сприяти зневодненню, оскільки організм намагається розбавити надлишок солі, витягаючи воду з клітин", — каже доктор Бхуванія. Цей суперечливий ефект підкреслює складний союз між сіллю і водою в нашому організмі.

Затримка рідини

"Крім опухлих рук, надмірна кількість солі може поширитися на інші частини тіла, особливо на щиколотки і ступні", — сказав доктор Бхуванія. Затримка рідини в цих ділянках може не тільки спричиняти дискомфорт, а й вказувати на основний дисбаланс, що потребує уваги.

Підвищена спрага

Фото: Freepik

Доктор Бхуванія пояснив, чому сіль має надприродну здатність стимулювати спрагу. Цей, здавалося б, нешкідливий наслідок може викликати ланцюгову реакцію, за якої підвищене споживання води посилює затримку рідини. Це цикл, який збільшує навантаження на серцево-судинну систему та інші органи.

Контроль споживання солі в раціоні є ключем до запобігання цим побічним ефектам. Наш організм дає важливі підказки про наслідки нашого неправильного харчування, які не можна ігнорувати.

Нагадаємо, якщо у вас часто болить голова, важливо знати продукти, які можуть провокувати напади мігрені.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пояснили, чому вам все ж слід назавжди прибрати зі свого раціону білий хліб.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.