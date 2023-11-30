Таролог назвав справжню причину розлучення Миколи Тищенка

Парочка поки ніяк не коментує чутки про розлучення

Таролог та екстрасенс Людмила Хомутовська назвала можливу причину розлучення 51-річного скандального нардепа Миколи Тищенка з його дружиною Аллою Барановською. Про це вона розповіла на ютуб-каналі АстроЛюкс.

Відомо, що пара пробула у шлюбі 7 років. Однак, днями з'явилася інформація на офіційному сайті Оболонського райсуду про розлучення подружжя.

Людмила Хомутовська відзначає, що ця інформація відповідає дійсності.

"Все-таки думаю вони розлучаються. Це якась угода. Вони про це говорили. Вона почало вступати в дію. Єдине що завтра вони точно не розлучаться, тому що це буде все-таки затягнутий процес", — відзначила Хомутовська.

В мережі шириться інформація, що Барановська та Тищенко хочуть провести фіктивне розлучення, аби переписати майно Миколи на Аллу.

Таролог також відповіла, що як показують карти, розлучення реальне і розподіл майна орієнтуватимуться більше на дитину.

"Я тут не підтримую цю ідею, нам говорять перш за все про розділ майна і інше, що все-таки майно буде відходити більше дитині. Тема дитини", — додала таролог.

Людмила Хомутовська також назвала ймовірну причину розставання пари після 7 років шлюбу.

"А яка може бути істина причина, доречі, я теже дивилась і бачу. Мені здається, що у Тищенка з’явилась ще одна жінка і саме це є головною причиною. Тому, що уходок наш Колінька", — додала екстрасенс.

Відзначимо, що у Алли та Миколи у шлюбі народився спільний син. Нині ні Микола, ні Алла не прокоментували чутки про їх розлучення.

Нагадаємо, Микола Тищенко розлучається.