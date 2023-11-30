Шеннен Догерті, яка 8 років бореться з раком, розповіла про хворобу, яка прогресувала на її кістки

Акторка заявила, що ще планує пожити у цьому світі

52-річна американська акторка, відома роллю Бренди Волш у серіалі "Район Беверлі-Гіллз" і Прю Галлівелл у серіалі "Усі жінки — відьми" Шеннен Догерті, яка вже 8 років хворіє раком молочної залози розповіла про боротьбу з хворобою. Відверта розмова акторки відбулася в інтерв'ю з американського видання People.

Акторка зізналася, що хвороба продовжує прогресувати і якщо до цього вона захопила головний мозок, де з’явилася пухлина, яку, на щастя, благополучно видалили, то зараз хвороба перейшла на кістки.

Догерті розповіла, що попри четверту стадію раку досі не втрачає надії вилікуватися. Їй складно вірити в те, що у нинішньому світі досі немає ліків від цієї страшної недуги.

Акторка відзначила, що вона не хоче вмирати, адже вона ще не встигла закінчити любити, творити, не закінчила сподіватися на краще.

Вона також додала, що хвороба з якою вона живе уже 8 років змусила її по іншому відноситися до життя.

Акторка також розповіла, що в світі не дооцінюють людей з онкологією. На її думку, не потрібно їх відправляти на пенсію вмирати, вони так само хочуть, жити, працювати, любити та творити. Як вона пояснює, коли у вас рак, усе стає щемкішим, а небо блакитнішим.

Акторка зазначає, що в суспільстві недооцінюють людей, які борються з онкологією.

"Я знаю, що це звучить дивно та божевільно, але ти просто краще про все усвідомлюєш і почуваєшся таким благословенним. Ми люди, які найбільше хочуть працювати, тому що ми дуже вдячні за кожну секунду, кожну годину, кожен день, що ми тут", — каже Догерті.

Нагадаємо, акторка Шеннен Догерті з IV стадією раку розповіла, чому її рано списувати з рахунків.