Made in Ukraine: у Гамбурзі відкрився перший мультибрендовий магазин українського одягу

На думку власниці німецької агенції моди, до колекцій українських дизайнерів ставляться як до витворів мистецтва.

У Гамбурзі 1 грудня відкрився перший в Німеччині мультибрендовий магазин українського дизайнерського одягу, взуття та сумок. Про це пише NV.

Як повідомляє кореспондент видання, загалом презентовано колекції 25 українських fashion-дизайнерів.

Ця ініціатива належить Олександрі Дьолеманн, гендиректорці та засновниці німецької агенції моди Sashkaproject, яка одержала від керівництва одного з найбільших в Європі ТЦ Europa Passage можливість безкоштовно три місяці використовувати приміщення, в якому розмістилася продукція українських майстрів.

"Дякуючи менеджменту Europa Passage, у нас є можливість у такий скрутний для всіх українців час протестити цей формат", — каже Дьолеманн.

Вона додає, що український дизайн набуває дедалі більшої популярності у Німеччині. Проте до колекцій українських дизайнерів ставляться як до витворів мистецтва.

"Berlin Fashion Week вже не уявити без українських брендів. Якщо брати моду як мистецтво, то тут все проходить добре, визнання є", — продовжує Дьолеманн.

Проєкт Ukraine multibrand fashion store став можливим завдяки підписаному між Києвом та Гамбургом у квітні 2022 року Пакту заради солідарності та майбутнього, зазначає NV. В рамках цього пакту 5% від продажу дизайнерської продукції українських модельєрів будуть спрямовані на гуманітарні проєкти в Україні, зокрема на допомогу внутрішнім переселенцям.

"5% — це солідна сума, ми її від душі і чесно передамо", — резюмує Дьолеманн.

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