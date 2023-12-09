Ретроградний Меркурій із 13 грудня 2023 до 2 січня 2024: що можна і не можна робити

Із 13 грудня 2023 року до 2 січня 2024 року на людство очікує ретроградний Меркурій, який розгортається у знаку Козерога. Що можна і не можна робити в цей період — розповідаємо далі.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що нам очікувати від Ретроградного Меркурія, а також що можна і не можна робити в цей період.

За що відповідає Меркурій?

Меркурій — планета, яка пов'язана з такими сферами життя, як: документи, купівля-продаж, ділова активність, навчання, подорожі. З 13 грудня 2023 року по 2 січня 2024 року Меркурій у Козерозі відсіюватиме все зайве, що перешкоджає нормальній інтелектуальній працездатності. Знак Козерога так взаємодіятиме з Меркурієм, що захочеться замислитися над головними цілями в житті та способами їх досягнення. А вже з 23 грудня Меркурій рухатиметься ретроградно знаком Стрільця, який пов'язаний із розширенням світогляду, філософією, вищою освітою, вивченням іноземних мов, викладанням. У цей період нові знання засвоюватимуться непросто, але зате добре дасться повторення раніше вивченого матеріалу.

Що трапляється в період Ретроградного Меркурія?

Зазвичай у цей період трапляються: затримки в транспорті, затримки в навчаннях, плутанина в цифрах і часі, плутанина в документах, неполадки з технікою, непорозуміння, неуважність, конфліктні ситуації, можуть повернутися люди з минулого, активізуються шахраї.

Що можна робити під час Ретроградного Меркурія?

Астрологи акцентують на справах, якими можна і навіть потрібно зайнятися в цей період:

завершувати справи;

зустрічатися зі старими знайомими або друзями;

зайнятися очищенням організму;

починати займатися спортом;

навести лад у речах, будинку, гаджетах;

робити ремонт;

медитувати.

Що не можна робити в період Ретроградного Меркурія?

виконувати ризиковані фінансові операції;

займатися вкладеннями та інвестиціями;

укладати угоди;

вирушати в далекі подорожі;

давати гроші в борг;

здійснювати великі покупки;

робити планові операції;

підписувати документи.

Також Фокус писав про знаки Зодіаку, які можуть зіткнутися з труднощами в грудні 2023 року