Дружина Влада Ями показала як вони відзначили День народження сина

Родина вже майже два роки живе в Америці, де єдиний син Ями вже встиг піти до школи і відзначає свій 8 рік народження

Дружина відомого українського хореографа Влада Ями Лілія показала як вони провели День народження їх сина в Америці. Відеоролик з святкувань вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграм.

"У нас вчора було свято. Лео вже такий дорослий. Дякуємо всім", — написала Лілія під відео.

На відеоролику видно, як родина Влад та Лілія разом з сином Леоном та запрошеними гостями відзначають день народження хлопчика в якомусь із комплексів біля басейну. У цей час Леон (повне ім’я хлопчика) сидить за столом та вочевидь загадує святкове бажання, адже попереду нього офіціант запалює свічку на святковому торті.

Влад Яма та його дружина святкують 8 років свого єдиного сина Фото: https://www.instagram.com/liliya_yama/

У цей час щасливий та усміхнений Влад Яма та його дружина Лілія співають малюку святкову пісню "З Днем народження". Судячи з цифри на торті, хлопчику виповнилося 8 років.

Варто відзначити, що святковий торт для хлопчика виконаний у патріотичних кольорах. Торт облитий блакитним кремом, а зверху прикрашений жовто-блакитними цукерками.

Якщо на відео на Леоні немає вбрання, адже ймовірніше всього, малюк тільки вийшов з басейну, то його зіркові батьки обрали літні та легкі образи для цього святкування. От наприклад, Влад Яма одягнув легкий костюм сафарі кольору хакі, у той час як Лілія надала перевагу чорному вареному джинсовому костюму — жилетка без рукавів та джинси.

Відзначимо, що з початку повномасштабної війни в Україні Влад Яма та його родина виїхали за межі держави і переїхали жити до Америки. Ось уже майже два роки родина успішно будує нове життя. Відомо, що саме в Америці минулоріч син Влада Ями пішов до школи.

Нагадаємо, 7-річний син хореографа Влада Ями знявся в одному із американських фільмів.