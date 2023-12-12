Джо Манганьєлло зустрічається з акторкою молодшою за нього на 13 років

Джо Манганьєлло нещодавно розлучився зі своєю дружиною, акторкою Софією Вергарою.

46-річного Джо Манганьєлло бачили в аеропорту Лос-Анджелесу з 33-річною акторкою Кейтлін О'Коннор. Раніше цього року зірка "Супер Майка" розлучився з 51-річною акторкою Софією Вергарою, чим дуже засмутив своїх фанатів. Адже шлюб Манганьєлло і Вергари вважався одним із найміцніших у Голлівуді. Про це пише Daily Mail.

Джо і Кейтлін бачили в аеропорту Лос-Анджелесу, звідки вони летіли в Нью-Йорк на футбольний матч. На руках актора був його улюблений пес Бабблз, якого він і Софія бурхливо ділили при розлученні. Зрештою Бабблз залишився з Джо, тому що Вергара визнала, що вихованець більше любить її колишнього чоловіка, ніж її.

Джо Манганьєлло і Кейтлін О'Коннор

Джо Манганьєлло і його нова дівчина Кейтлін О'Коннор виглядали дуже щасливими. Нова пара відвідала гру New York Jets на стадіоні Met Life у неділю.

Джо Манганьєлло і Кейтлін О'Коннор

Джо і Кейтлін вперше зустрілися у вересні, всього через два місяці після того, як стало відомо, що Джо і Софія розлучилися.

У суботу ввечері Джо і Кейтлін відвідали благодійний захід на Мангеттені: гала-концерт, присвячений 20-річчю Фонду "Діти Вірменії".

Джо Манганьєлло і Кейтлін О'Коннор на благодійному вечорі Фото: Getty Images

Того вечора Джо, у якого є вірменське коріння з материнського боку, вручили Гуманітарну премію некомерційної організації.

Про своє коріння він розповів на початку цього року, коли з'явився в шоу PBS "У пошуках свого коріння" і розповів історію життя своєї прабабусі, яка пережила Геноцид вірмен.

Пізніше він зробив нове татуювання на руці, щоб віддати данину пам'яті своїм предкам.

Нагадаємо, Софія Вергара і Джо Манганьєлло одружилися 2015 року, коли Софія була на піку слави, знімаючись у серіалі "Американська сімейка".

Після того, як у липні вони оголосили про своє розставання, інсайдери повідомили журналістам, що спочатку їх тягнуло одне до одного, тому що вони були протилежностями.

Однак джерела пояснили, що з часом "різні погляди" Джо і Софії почали вбивати між ними клин.

"Джо — велика дитина, він любить грати в Dungeons & Dragons, він любить боротьбу, він захоплюється відеоіграми, фільмами про супергероїв, коміксами, ходить на концерти, він великий фанат НФЛ. Він женеться за веселощами. Він завжди готовий погуляти і просто добре проводити час. А потім, коли настає час бути серйозним і коли настав час приступити до роботи, він включає цю частину себе, але він завжди готовий жити повним життям, виходити на вулицю і просто веселитися", — зазначив інсайдер, описуючи характер актора.

За його словами ця безпосередність і привабила Софію Вергару. Але вона є повною протилежністю Джо.

"Вона, звісно, любить добре проводити час і гуляти, але її більше цікавлять світські заходи, розкішні вечері, статус знаменитості і все, що цьому сприяє", — повідомив інсайдер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найгучніші розлучення знаменитостей 2023 року.