Ольга Цибульська оскандалилась через батьківську квартиру в Ірпені, яку обстріляли окупанти

Оля Цибульська зізналася, що дійсно має конфлікт з сусідами і не заперечує, що дійсно в квартирі безлад.

Ольга Цибульська потрапила у гучний скандал через квартиру батьків у Ірпені Київської області, яку обстріляли окупанти ще на початку повномасштабного вторгнення. Про інцидент з сусідами в будинку, де раніше жили батьки співачка розповіла на своїй сторінці в інстаграм.

Зокрема, як зʼясувалася сусід звинувачують Олю Цибульську та її маму Наталю в бездіяльності. Мова йде про те, що родина досі не навела лад в квартирі та біля неї, куди влучили окупанти ще на початку війни.

Сусіди стверджують, що з вікон досі висять частинки скла, які у будь-який момент можуть обірватися, а також кондиціонер, який висить на волосинці.

Співмешканці будинку переконують, що родина перешкоджає проведенню ремонтних робіт в будинку, неналежно доглядає за своїм помешканням та відмовляється мирно вирішити конфлікт.

Зокрема, сусіди скаржаться, що родина не забила вікна в пошкодженій квартирі, а через це у сусідів на стінах зʼявляється пліснява.

Звісно співачка не стала мовчати і відповіла на закиди в бік її сімʼї.

Зокрема, вона спростувала інформацію, що є амбасадором відбудови Ірпіня та пояснила чому досі нічого не зробила з квартирою.

Цибульська наголосила, що будинок в який поцілили окупанти знаходиться в аварійному стані. Родина має на руках всі необхідні документи обстеження комісій, які визнали квартиру небезпечною. Через це ні співачка, ні її батьки не готові самостійно йти до помешкання та наводити порядки. Те саме вони не готові посилати туди інших людей, щоб вони ризикували своїм життям.

Всі роботи, які повинні проводитися в будинку будуть робити спеціалісти, коли на це буде відповідне розпорядження та дозвіл.

Вона також відзначила, що може спокійно юридично дозволити сусідам наводити порядки в квартирі, якщо вони готові ризикувати своїм життям.

Також у себе в інстаграмі зірка показала переписки з чату в якому сусіди продовжують активно паплюжити її репутацію та репутацію сімʼї. Зокрема, в чаті сусіди ставлять під сумнів достовірність документів заявлених родиною Цибульських.

Нагадаємо,Оля Цибульська в сльозах показала червоне набрякле обличчя після походу до косметолога.