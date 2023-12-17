Три знаки Зодіаку, які не люблять свята та сюрпризи

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким не до душі гучні свята, а також подарунки та сюрпризи.

Астролог OLGA STELLA розповіла, кому зі знаків Зодіаку найменше подобаються галасливі свята і несподівані сюрпризи.

Козеріг

Козеріг вважається серйозним, відповідальним і практичним знаком. Вони можуть бути стурбовані кар'єрою, досягненням цілей і стабільністю, що може відволікати їх від веселощів свят або сюрпризів. Козероги запросто можуть забути про святкову подію і не стануть проявляти яскраві емоції під час отримання подарунка.

Скорпіон

Скорпіони схильні до глибоких роздумів та інтроспекції, що іноді робить їх менш охоче залученими до яскравих і суспільних подій, таких як свята. Вони віддають перевагу спокійному домашньому відпочинку, а не галасливим вечіркам і привітанням. Так само спокійно і навіть холодно вони ставляться до сюрпризів і подарунків.

Водолій

Водолії цінують стабільність, комфорт і практичний підхід до життя. Вони можуть бути більш схильними до рутини і віддавати перевагу передбачуваності, тому деякі види святкового хвилювання або несподіваних подій не викликають у них зацікавленість. Водолії не люблять також сюрпризів, вони хочуть бути в курсі найближчих подій, невідомість приносить їм лише дискомфорт.

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