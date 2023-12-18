Доньку Олі Полякової захейтили за її зовнішність

Старша донька Олі Полякової часто стає жертвою хейтерів, які цькують дівчину за її зовнішність.

У мережі підписники розкритикували фігуру 18-річної доньки співачки Олі Полякової Маші. Це сталося під новим відеороликом блогера й актору серіалу "Київ вдень та вночі" Олега Машуковського.

На відео блогер Машуковський, Оля Полякова та її донька Маша танцюють під пісню Dj Jazz. У цей час Олег одягнений у широкі чорні штани, білу футболку та чорний бантик зверху. Оля Полякова для ролика одягнула чорний шкіряний комбінезон, а от її донька Маша — бордову шкіряну сукню нижче коліна, яка виразно обтягнула її талію.

Однак, як завжди, підписники накинулися критикувати зовнішність 18-річної дівчини, які вважають зовнішність дівчини недосконалою.

"Коли мама має вигляд, крутіший ніж донька".

"Чому б дівчині просто не займатися спортом".

"Фу фу Маша товста й огидна, подивіться на її живіт, просто сором".

"Навіщо купувати речі, що обтягують, якщо ти не у формі?"

"Омм, Полякова скоро стане бабусею, вітаю".

"Навіщо дівчину з такою фігурою вдягати, як докторську ковбасу, в латекс?"

Звісно, знайшлася й інша частина аудиторії, яка стала на захист зовнішності Маші Полякової.

"На жаль, Україні дуже далеко до європейської толерантності. Нікого не має хвилювати чуже тіло".

"Жесть, наче дорослі люди в коментарях, але поливати брудом дитину, це дно".

"Прибила б тих людей, які критикують фігуру Маши, це так тупо, таке відчуття, що вона не людина… Усі прекрасні по своєму, і вона теж дуже дуже гарна".

"Якщо, як деякі пишуть Маша товста…мені цікаво, що ж тоді нормальна. Типу стадія анорексії? Настільні люди ображені життям, що заходять, аби обіграти людину та хоч трішки за рахунок її підняти самооцінку… Фе одним словом.. А Маша гарна, фігура чудова".

Варто зазначити, що донька Олі Полякової часто потрапляє під хейт шанувальників, її зовнішність часто порівнюють із зірковою мамою.

Нагадаємо, Оля Полякова розповіла про дорослих жінок, які хейтять її 16-річну доньку.