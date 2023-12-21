Бред Пітт відзначив своє 60-річчя в сорочці за 6 тисяч доларів

Актор відсвяткував свій ювілей у Парижі та в Лос-Анджелесі разом зі своєю дівчиною Інес де Рамон.

Бред Пітт з помпою відсвяткував своє 60-річчя. Почав він відзначати в Парижі разом зі своєю новою дівчиною Інес де Рамон. А потім прилетів до Лос-Анджелеса, де з'явився на вечірку з друзями в сорочці з аплікацією від власного бренду за 6000 доларів. Про це пише Page Six.

Оскароносний актор, якому в понеділок, 18 грудня, виповнилося 60 років, привернув увагу блискучою золотисто-чорною сорочкою з яскравим малюнком.

Пара, яка зустрічається з кінця 2022 року, була помічена в Парижі в понеділок. Вони прибули ще в суботу, заселилися в п'ятизірковий готель Bulgari, де вони провели наступний день. У понеділок, 18 грудня, коли у Пітта день народження, до готелю доставили гігантські срібні повітряні кулі у формі цифри "60", і тоді й почалося справжнє святкування.

Бред Пітт та Інес де Рамон у Парижі

Зірка "Вавилона" та Інес де Рамон вирушили в приватну квартиру, щоб насолодитися смачною вечерею, приготованою особистим шеф-кухарем.

Звідти дует поїхав у Театр дю Шатле на концерт Асафа Авідана. Вечір пара провела в готелі, а у вівторок Пітт та Інес вилетіли назад до Лос-Анджелеса, де продовжила святкувати. Того дня їх бачили, як вони сідали в приватний літак у VIP-терміналі аеропорту Шарль де Голль.

З цієї нагоди Пітт одягнув кашемірову сорочку з жовтими візерунками, яка і привернула увагу фотографів.

Бред Пітт та Інес де Рамон у Лос-Анджелесі

Виявилося, що це вбрання з його колекції God's True Cashmere. Саме таку сорочку купити неможливо, але в темно-синьому варіанті вона продається за приголомшливі шість тисяч доларів.

Всі вироби є частиною капсульної колекції, випущеної обмеженим накладом і створеної художником Томасом Гаусаго, присутнім на вечірці. Згідно з веб-сайтом бренду, колекція описується як "шедевр, гідний галереї, що поєднує в собі розкішну м'якість кашеміру з яскравою енергією індивідуальної майстерності".

Бред Пітт та Інес де Рамон у Лос-Анджелесі

Лінійку задумано як "колекцію одягу, яка виходить за межі простої тканини і швів, втілюючи свободу самовираження і думки, довіряючи при цьому божественному творчому процесу".

Свою "божественну" сорочку Пітт поєднав із чорними штанами та зручним взуттям. Інес на свято одягнулася в чарівну білу сукню.

На вечорі Бред був завалений подарунками: зірка принесла у свою машину кілька творів мистецтва, що зображують двох вовків — можливо, на знак поваги до його останнього кінопроєкту.

Один із подарунків, який вручили Пітту

Інсайдери повідомили, що Пітт відзначив ювілей зі своїми дітьми та близькими друзями.

Нагадаємо, Бред Пітт та Інес де Рамон почали зустрічатися через сім років після розставання Пітта й Анджеліни Джолі. Їх уперше помітили разом у листопаді 2022 року на концерті Боно. Це сталося через кілька місяців після того, як Інес та актор Пол Веслі розлучилися.