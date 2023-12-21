Андрій Джеджула показав спільне фото в патріотичних образах з 15-річним сином від Санти Дімопулос

Андрій Джеджула має старшого сина від першого шлюбу. Підліток живе разом з мамою, однак приїхав в гості до батька.

48-річний шоумен та телеведучий Андрій Джеджула показав, як за два роки виріс його 15-річний син від співачки Санти Дімопулос. Спільним фото з підлітком Андрій поділився на своїй сторінці в інстаграмі.

На фото Джеджула разом з сином одягнені у білі патріотичні футболки з написом "Доброго вечора, ми з України".

На фото також можна неозброєним оком побачити схожість 15-річного Даніеля з батьком. Хлопець має смаглявий колір тіла, чорне та трішки кучеряве волосся. Попри юний вік підліток має чималенький зріс і вже наздоганяє свого батька.

У підписі під фото шоумен навіть пожартував, що ще рік і Даніель наздожене татові 192 сантиметра.

Звісно підписники відзначили схожість сина з батьком та написали, що він копія тато.

Варто відзначити, що підліток два роки не був в Україні, а днями приїхав погостювати до батька. Те, що 15-річний хлопець приїхав в Україну, тоді коли в країні війна розкритикували підписники шоумена. Мовляв, перш за все треба думати за безпеку дітей.

Звісно на захист батька став сам Даніель, який відповів підписникам, що сам виявив бажання приїхати в Україну.

Відзначимо, що Даніель народився у цивільному шлюбі Санти та Андрія. Пара пробула у стосунках три роки. Після розлучилася. Вже згодом Джеджула одружився вдруге.

Нагадаємо, Джеджула з колишньою дружиною влаштували публічні з'ясування стосунків та перейшли на особистості.