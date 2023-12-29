Усім на вихід: як відновити обмін речовин після свята і схуднути

Продукти, що прискорюють обмін речовин, на думку фахівців, допомагають схуднути.

Усі ми старанно готуємося до свят — Різдва, Нового року, Маланки. Та й про інші улюблені дати, які ще попереду, не забуваємо. Однак часом у стрімких темпах передсвяткових днів забуваємо про те, що у нас є ми. Тобто про те, що час подумати і про себе та своє самопочуття. Післясвяткове, маємо на увазі. І тому звернулися до експертів італійського Vogue, щоб вони допомогли нам розібратися з тим, що відбувається з нашим організмом під час і головне — після святкових урочистостей.

Як же правильно вийти зі стану переїдання, як прискорити метаболізм і посприяти позбавленню від тих кілограмів, які ми встигаємо набрати.

Насамперед, як кажуть експерти, важливо зрозуміти, що таке обмін речовин і як він функціонує. Не будемо мудрувати, а скажемо просто: це процес отримання нашим організмом енергії для виконання життєво важливих функцій. Ок, зрозуміло. А навіщо ж нам його прискорювати? Експерти запевняють: щоб ефективно спалювати калорії, які ми отримуємо з їжею, і перетворювати їх на енергію.

А якщо обмін речовин порушений? Це означає, що наше тіло втратило навички використовувати енергію, а навчилося робити те саме, не витрачаючи особливих зусиль при цьому.

"Це досить часто відбувається після обмежувальних дієт", — пояснює дієтологиня Христина Барроуз.

І додає, що головним наслідком уповільнення метаболізму стає набір ваги. До речі, Барроуз зауважує, що саме з віком наш обмін речовин наче "втомлюється" та сповільнюється, тож і втрачати вагу дедалі складніше.

"З віком виникає так звана саркопенія, або зменшення м'язової маси. М'язи відповідають за підтримання обміну речовин, тож, якщо вони зменшуються, зменшуються і метаболічні витрати", — пояснює інша дієтологиня Марта Вальєхо.

І хоча на тему метаболізму існує безліч всіляких міфів і версій, абсолютною правдою є те, що насправді є звички та продукти, які прискорюють обмін речовин, допомагають підтримувати його активність і гарантують, що наш організм перетворює їжу на енергію, а не накопичуватиме її у вигляді зайвих кілограмів.

Отже, як кажуть наші експерти, "прискорення метаболізму буде синонімом природного спалювання жиру і збільшення м'язової маси".

Правило №1. Не скорочуйте різко споживання калорій

Щоб схуднути надовго і стійко, важливо не потрапити в пастку надмірного обмеження калорій без нагляду фахівця. Запам'ятайте: менша кількість їжі не прискорює метаболізм! Фактично, як стверджують експерти Vogue, "якщо організму для правильного функціонування потрібне мінімальне щоденне споживання калорій, усунення цього джерела енергії напружує обмін речовин і періодично уповільнює втрату ваги".

А ви знаєте, що дотримання дієти з меншою кількістю калорій, ніж необхідно саме вашому організму, також є перешкодою для фізичної активності, оскільки організму не вистачить енергії, щоб впоратися з нею. З цієї причини недоцільно скорочувати харчування без попереднього біофізичного дослідження та без рекомендації лікаря-дієтолога.

Зазвичай, якщо іншого не наказано лікарем, вам слід споживати не менше 1200 калорій на день, щоб уникнути уповільнення метаболізму. Щодо кількості прийомів їжі, то від 3 до 5 разів на день цілком достатньо.

"Більш високе число означає, що наше тіло завжди використовує як джерело енергії те, що ми щойно з'їли, а не те, що в нього є в запасі. А оскільки ми схильні їсти більше, ніж нам потрібно, ми постійно накопичуємо енергію, але ніколи її не споживаємо", — підкреслює Барроуз.

Правило №2. Пийте воду перед сніданком

Стоп, не заперечуйте! Ми знаємо, що існує безліч суперечливих думок з цього приводу — від користі гарячої води з лимоном або яблучним оцтом до очищувального ефекту. Йдеться про просте збільшення споживання води вранці.

"Цікаво пити воду вранці, коли дренажні механізми активніші, а отже, сприяють виведенню рідини", — підтвердив психодієтолог Іціар Дігон, зауважуючи, що саме ранкове приймання води активізує обмін речовин і змушує його працювати.

А ось легенда про те, що холод прискорює обмін речовин, не відповідає дійсності.

"Витрати на розігрівання холодної їжі після її того, як ви її з'їли — мінімальні витрати, які не чинять істотного впливу на втрату ваги", — каже Вальєхо.

Правило №3. Збільште споживання продуктів, багатих на вітаміни групи B

Як зазначає дієтолог Мішель Рікер, підвищення енергії організму реально сприяє правильному функціонуванню обміну речовин. А продукти, багаті вітамінами групи B, збільшують необхідну енергію. Наприклад, вітамін B12 відіграє важливу роль, оскільки він допомагає перетворювати їжу, яку ми їмо, на енергію, котру можуть використовувати наші клітини. Він також тісно пов'язаний з балансом нервової системи і міститься в таких продуктах, як шпинат (зазвичай приготований), броколі, швейцарський мангольд, листя буряка.

Правило №4. Силове тренування

Хоча кардіотренування, як і раніше, асоціюються з втратою ваги (через хибну думку, що чим більше ви впріваєте, то ефективніше навантаження), насправді вправою, що впливає на наш метаболізм, є силові тренування.

"Було доведено, що вони позитивно впливають на обмін речовин, роблячи його гнучкішим. Коли ми хочемо схуднути, ми зациклюємося на тренуваннях серцево-судинної системи, але нашим м'язовим клітинам потрібні силові тренування", — каже Барроуз.

Це підтверджує тренерка Сандра Лорден, яка пояснює, що силові тренування спричиняють реакцію метаболізму, прискорюючи та спричиняючи більші витрати протягом дня, а саме після тренування.

"Таким чином, загальна кількість спалених калорій підвищується завдяки збільшенню витрати калорій у стані спокою. Це пов'язано з тим, що силова робота призводить до збільшення об'єму м'язів, і що більше в нас м'язів, то більше калорій ми спалюємо в стані спокою завдяки збільшенню споживання кисню клітинами", — пояснює Лорден.

О як! Все-таки, варто прислухатися до фахівців.

Правило №5. Вживайте білкові продукти

Білки підвищують швидкість метаболізму в організмі та сприяють відчуттю ситості, тому вони мають бути присутніми в основних прийомах їжі. Наприклад, вечеря, що складається тільки з білків, є хорошою альтернативою, коли ви хочете схуднути. Однак при цьому ви завжди повинні вибирати здорові варіанти, такі як нежирні білки, що містяться в яйцях, рибі або м'ясі, наприклад індичці або курці, а також молочні продукти.

Зверніть увагу на кефір, який допомагає регулювати травні процеси й очищати шлунково-кишковий тракт, регулюючи при цьому рівень глюкози та ліпідів у крові. У ньому багато білка і мало калорій, тому він ідеально підходить, якщо ви хочете схуднути. Крім того, високий вміст пробіотиків покращує перетравлення жирів і сприяє витраті енергії.

Правило №6. Фрукти бажано їсти між прийомами їжі

Фрукти можна вживати в будь-який час дня, проте для підтримання активного обміну речовин фахівці рекомендують їсти їх між прийомами їжі. А ось дієтологиня Беатріс Ларреа в книзі "Детокс, щоб змінити ваше життя" рекомендує взагалі їсти фрукти тільки натщесерце.

"Якщо ви їсте їх разом з продуктами, багатими на білки або жири, ви ризикуєте погано їх перетравити, що призведе до бродіння і запалення", — пояснює вона, стверджуючи, що фрукти — найкраща їжа для детоксикації.

До речі, а ви знали, що фрукти не залишають токсичних залишків в організмі і дають енергію? Тепер знаєте.

Правило №7. Настої після їди

Виявляється, дослідженнями доведено, що вживання трав'яних настоїв і чаю після обіду й вечері прискорює обмін речовин і виводить токсини з травної системи, сприяє процесу метаболізму жирів, бореться із затримкою рідини, допомагає контролювати апетит і забезпечує енергію. Лайя Пуч, керівник косметичного сектору французької компанії LPG, рекомендує:

настої мате — деякі дослідження показують, що мате також підвищує рівень доброго холестерину;

імбир — у нього чудові протизапальні властивості;

кульбаба — потужний тонік, сік якого здатний оживити будь-який організм, що став млявим через важке харчування і відсутність фізичних вправ.

І наостанок правило без номера — просто відмінна порада витончених японок

Сонмі, японський гуру краси і засновниця косметичного бренду Meeth, розкрила простий трюк, що дає змогу підтримувати швидкий метаболізм.

"Японки намагаються ніколи не охолоджувати своє тіло — навіть якщо дуже спекотно. Я, наприклад, не п'ю напої з льодом. Якщо температура тіла падає, сповільнюється обмін речовин і регенерація клітин, тому ми ніколи не даємо тілу охолонути ні всередині, ні зовні", — пояснює Сонмі.

Хоча зв'язок між високою температурою тіла і прискореним обміном речовин, безумовно, має наукове обґрунтування, прискореному метаболізму приписують низку переваг, таких як зниження рівня смертності, поліпшення імунної системи і запобігання ожирінню. Ось вам і важливість виходу всіх токсичних речовин і зайвих кілограмів із нашого організму після новорічної вечірки.

Нагадаємо, раніше в медіа розповідали, що заважає нам схуднути. Щоб схуднення було ефективним і не завдавало шкоди здоров'ю, першочерговим завданням має стати прискорення метаболізму.

Раніше Фокус писав, як зрушити вагу з мертвої точки. Якщо у вас повільний обмін речовин, схуднути буде складно. Але рішення є! Дієтологи рекомендують вживати 7 напоїв, які розгойдають млявий метаболізм.