Суд у РФ оштрафував Настю Івлєєву на 100 тисяч рублів за організацію "Майже голої вечірки"

Лефортовський районний суд Москви оштрафував телеведучу. Суд визнав Івлєєву винною в організації заходу, що "спричинив порушення громадського порядку".

У РФ оштрафували телеведучу та амбасадора компанії російської компанії МТС Анастасію Івлєєву за організацію скандальної "Майже голої вечірки". Її оштрафували за організацію "масового одночасного перебування громадян у громадських місцях, що призвели до порушення громадського порядку" (частина 1 статті 20.2.2 КпАП). Про це повідомляє пресслужба московських судів.

Порушення громадського порядку, як ідеться в рішенні суду, полягали в тому, що під час заходу, відомого, як "Almost naked", було допущено:

порушення громадського порядку, у вигляді знаходження громадян у голому вигляді, що ображає людську гідність;

пропаганда нетрадиційних сексуальних відносин;

нецензурна лайка в громадському місці.

Говориться також, що на вечірці Івлєєвої були присутні не менше 200 осіб. Водночас видання Meduza зазначає, що максимальна сума штрафу за частиною статті, поставленої Івлєєвій, становить 20 тисяч рублів для фізичних осіб.

Фото та відео з вечірки потрапили в соцмережі

На суму в 100 тисяч рублів можуть оштрафувати тільки посадових осіб, а для юридичних штрафи починаються від 200 тисяч рублів.

У якому статусі суд оштрафував Івлєєву і чому було призначено суму штрафу в 100 тисяч рублів, не уточнюється.

Вечірка з дрес-кодом almost naked ("майже голий"), організована Івлєєвою, відбулася в московському клубі "Мутабор" у ніч на 21 грудня.

Ксенія Собчак і Настя Івлєєва на вечірці Фото: КоммерсантЪ

Фото і відео з вечірки потрапили в соцмережі і після обурення низки активістів, російські актори, музиканти, телеведучі та інші селебріті почали масово записувати ролики з вибаченнями.

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Серед тих, хто вибачився, були Філіп Кіркоров, Діма Білан, Лоліта Мілявська, Ксенія Собчак і сама Івлєєва.

Вибачення російських селебріті

Репера Vacio (справжнє ім'я Микола Васильєв), який прийшов на вечірку зі шкарпеткою, надітою на геніталії, раніше заарештували на 15 діб за статтею про дрібне хуліганство. Також на нього склали протокол за статтею про "пропаганду" ЛГБТ.

А Філіпа Кіркорова керівник Федерального проекту з безпеки і боротьби з корупцією (ФПБК) Віталій Бородін закликав позбавити звання народного артиста Російської Федерації. Але відповідно до пункту 9 положення про державні нагороди Російської Федерації, затвердженого указом президента Російської Федерації від 07.09.2010 № 1099 "Про заходи щодо вдосконалення державної нагородної системи Російської Федерації", нагороджений може бути позбавлений державної нагороди тільки вироком суду, який набрав чинності, якщо його засуджено за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину. Тож Кіркоров залишиться при своєму званні.

Філіп Кіркоров на вечірці Фото: КоммерсантЪ

Але його вже прибрали з "Блакитного вогника" і його ім'я зникло з афіш. Крім того, телеканал ТНТ перезняв низку сцен новорічного фільму "Іван Васильович змінює все", вирізавши з картини епізоди з Кіркоровим. Замість співака в пародії роль короля Людовика зіграв актор Микита Кологривий, виконавець ролі Кащея в популярному серіалі "Слово пацана. Кров на асфальті".

Видання "Коммерсант" повідомляло, що низка телеканалів, рекламних агентств і компаній із різних сегментів бізнесу призупинили співпрацю з Кіркоровим.

Раніше голова Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна заявила, що телеведучу перевірить Федеральна податкова служба.