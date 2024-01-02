Арнольд Шварценеггер і Денні Девіто возз'єдналися через 40 років (фото)

Актори разом зіграли в культовій комедії 1988 року "Близнюки". Не так давно вони планувала знятися в сиквелі, але смерть режисера оригінального фільму Івана Рейтмана завадила цим планам.

76-річний американський актор Арнольд Шварценеггер і його 79-річний колега Денні Девіто, які зіграли 40 років тому в комедії "Близнюки", знову возз'єдналися, щоб взяти участь у постановці п'єси на Бродвеї. Арні на своїй сторінці в Instagram поділився знімком, де він позує з Денні та його дочкою Люсі Девіто.

"Мій брат! Було фантастично побачити Денні на Бродвеї в "Мені це потрібно". Він, Люсі і всі учасники розважали публіку, сміялися і любили кожну хвилину — одна з найкращих п'єс, які я коли-небудь бачив, справжнє видовище з душею!!! Мені не терпиться знову попрацювати разом", — ідеться в підписі.

Арнольд Шварценеггер із Денні Девіто та його донькою Люсі Фото: Instagram @schwarzenegger

Шварценеггер і Девіто зіграли генетично модифікованих братів у фільмі "Близнюки" 1988 року. Шляхи родичів перетинаються тільки в дорослому віці. Це була перша спроба Шварценеггера зіграти комедійну роль, яка мала величезний успіх у прокаті.

Трейлер фільму "Близнюки"

Зірки мали зіграти в довгоочікуваному продовженні "Близнюків" під назвою "Трійнята", де брати виявили, що насправді вони трійнята.

Ходили чутки, що Едді Мерфі приєднається до акторського складу сиквела, а зовсім нещодавно і Трейсі Морган погодилася на роль.

Однак проєкт було припинено після того, як у лютому 2022 року у віці 75 років помер режисер оригінального фільму Іван Рейтман.

Потім син Івана і голлівудський режисер-важковаговик Джейсон Рейтман запропонував фільм, але, за словами Шварценеггера, саме він дав йому червоне світло.

"Джейсон Рейтман буквально зупинив проєкт, коли помер його батько. Його батько дуже хотів це зробити. Мені дуже хотілося це зробити. Денні Де Віто дуже хотів це зробити. У нас було фінансування. Коли його батько помер, Джейсон сказав: "Мені ніколи не подобалася ця ідея", і відмовився від неї", — розповів Шварценеггер.

Він також згадав, що наразі "працює над іншим фільмом із Денні".

"З ним приємно співпрацювати, і його талант чудовий", — наголосив Арнольд.

Натомість Девіто в інтерв'ю GQ у листопаді минулого року пожартував, що Шварценеггер "міг би вибрати "Близнюків 2" замість того, щоб займатися політикою як губернатор".

Раніше Фокус писав, що Арнольд показав фото з Джеймі Лі Кертіс, з якою грав у фільмі "Правдива брехня".