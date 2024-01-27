Стрільцям — багатство, Дівам — підвищення. Таро-прогноз 2024 на гроші для всіх знаків Зодіаку

2024 рік, що настав, обіцяє бути непростим і місцями навіть важким. У всякому разі, саме так пророкують астрологи, посилаючись на кармічність періоду під числом "8". Але чи для всіх цей рік буде складним? І невже нікому не пощастить у 2024-му, що настав? Адже для багатьох карма може обернутися позитивними подіями і повернути вам хороші події за циклом. Давайте розберемося, яким знакам Зодіаку буде щастити у фінансовій сфері, а кому варто напружитися.

Овен

Таро-прогноз на гроші для Овнів на 2024 рік

На Овнів очікують масштабні зміни на початку 2024 року, можливо, переїзд або часті відрядження. Натомість, починаючи з середини року можливі великі доходи, масштабні транші та серйозні прориви вперед у сфері фінансів. Щоправда, вам варто остерігатися нечесних дій з боку оточення. Можуть почастішати крадіжки в магазинах або спроби пограбування житла.

Телець

Таро-прогноз на гроші для Тельців на 2024 рік

Тельці можуть відчути сильну залежність від обставин на початку 2024 року. Для представників знака цей рік стане періодом нових починань у різних сферах життя. Вам доведеться лавірувати і балансувати в різних ситуаціях. Бути на чеку і точно не розслаблятися.

Близнюки

Таро-прогноз на гроші для Близнюків на 2024 рік

Для Близнюків — також не найкращий період: можливі розчарування від інвестицій, необхідність відстоювати нажите і взагалі своє місце під сонцем. У другій половині року вірогідний новий бізнес-союз, але і в ньому вам доведеться остерігатися хитрощів з боку оточення і керівництва.

Рак

Таро-прогноз на гроші для Раків на 2024 рік

Раки, вам пощастило! Багато подій і процесів, які не давали вам спокою раніше, нарешті вирішаться! Деяка економія коштів на початку 2024 року стане не актуальною вже в третій місяць року, на вас очікують хороші доходи і нові проєкти, які стануть для вас чимось на кшталт прориву в нові горизонти з хорошим результатом. Повернуться люди з минулого, і, ймовірно, захочуть віддати вам борги, які ви вже не чекали отримати назад.

Лев

Таро-прогноз на гроші для Львів на 2024 рік

Для Львів 2024 рік стане дуже важливим і результативним. Ви здобудете силу і вплив, до яких прагнули. Сім'я та оточення будуть вас підтримувати і виступати з вами єдиним фронтом. Усі зміни року будуть для вас, переважно, на краще і на важливе. Головне — пам'ятати, що гроші й щастя люблять тишу, побережіть блиск для інших випадків і життєвих періодів.

Діва

Таро-прогноз на гроші для Дів на 2024 рік

Перша половина 2024 року для Дів стане непростою. Інвестиції призведуть до втрат, очікування обернуться розчаруваннями. Але друга половина періоду стане для вас кардинально іншою! Повне обнулення і набуття нового шляху у сфері фінансів. Ви візьметеся за нові проєкти, які принесуть хороші доходи і радість життя.

Ваги

Таро-прогноз на гроші для Терезів на 2024 рік

Для Терезів теж настають "ситні" часи. Зміни у справах на краще для багатьох і стануть тією самою кармою за минулі справи. Ви відчуєте себе господарем становища, хоча звідкись вам доведеться все-таки піти. Однак, там, куди ви вирішите переміститися — буде тільки краще! На вас чекають доходи, добрі ділові стосунки і позитивні емоції.

Скорпіон

Таро-прогноз на гроші для Скорпіонів на 2024 рік

Скорпіони, це не найкращий рік для вкладень і великих покупок. Краще увійдіть у стан прийняття. 2024 рік для вас — період терпіння і духовного зростання. На жаль чи на щастя, такий період не оминути: він вам потрібен. Поки що необхідний режим економії та самоконтролю. Усе буде не таким, яким буде вам здаватися. Багато ілюзій розіб'ються об дійсність і вам буде нелегко. Іншими словами, вам краще залягти на дно.

Стрілець

Таро-прогноз на гроші для Стрільців на 2024 рік

Стрільці, нехай вас не зупиняють тимчасові труднощі, вони все одно приведуть до перемоги і виконання задуманого! Перемоги, веселощі, радість — ваші супутники у 2024 році. Вас закликають до деякого терпіння й очікування. Нові союзи принесуть хороші результати, особливо в роботі за наймом. Утім, особисті проєкти теж будуть для вас успішними. Ловіть момент!

Козеріг

Таро-прогноз на гроші для Козерогів на 2024 рік

Козерогів очікує заступництво і нові битви за бажане. Плани будуть виконуватися плюс-мінус на половину. Є ймовірність, вам доведеться дивитися на ситуації під новим кутом або з нової позиції. Словом, ваш світогляд цього року перевернеться на 180 градусів і це добре! Ви багато чого втратите, але й багато чого здобудете завдяки 2024 року: не зліться на нього.

Водолій

Таро-прогноз на гроші для Водоліїв на 2024 рік

Фінансова сфера для більшості Водоліїв буде успішною у 2024 році. Багато планів знайдуть втілення, структуруються, ви знайдете зону комфорту, з якої не потрібно буде виходити, а наприкінці періоду відчуєте себе переможцем через докладені зусилля. У другій половині 2024 року можливе отримання великої суми або підписання вигідного контракту.

Риби

Таро-прогноз на гроші для Риб на 2024 рік

Рибам принесуть успіх поїздки світом і численні відрядження. Рік для вас буде важливим і кармічним, у хорошому сенсі цього слова. Вам вдасться впорядкувати багато фінансових процесів і навіть обійняти керівну посаду, за умови, що ви її потребуєте.