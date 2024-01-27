Стрільцям — багатство, Дівам — підвищення. Таро-прогноз 2024 на гроші для всіх знаків Зодіаку
2024 рік, що настав, обіцяє бути непростим і місцями навіть важким. У всякому разі, саме так пророкують астрологи, посилаючись на кармічність періоду під числом "8". Але чи для всіх цей рік буде складним? І невже нікому не пощастить у 2024-му, що настав? Адже для багатьох карма може обернутися позитивними подіями і повернути вам хороші події за циклом. Давайте розберемося, яким знакам Зодіаку буде щастити у фінансовій сфері, а кому варто напружитися.
Овен
На Овнів очікують масштабні зміни на початку 2024 року, можливо, переїзд або часті відрядження. Натомість, починаючи з середини року можливі великі доходи, масштабні транші та серйозні прориви вперед у сфері фінансів. Щоправда, вам варто остерігатися нечесних дій з боку оточення. Можуть почастішати крадіжки в магазинах або спроби пограбування житла.
Телець
Тельці можуть відчути сильну залежність від обставин на початку 2024 року. Для представників знака цей рік стане періодом нових починань у різних сферах життя. Вам доведеться лавірувати і балансувати в різних ситуаціях. Бути на чеку і точно не розслаблятися.
Близнюки
Для Близнюків — також не найкращий період: можливі розчарування від інвестицій, необхідність відстоювати нажите і взагалі своє місце під сонцем. У другій половині року вірогідний новий бізнес-союз, але і в ньому вам доведеться остерігатися хитрощів з боку оточення і керівництва.
Рак
Раки, вам пощастило! Багато подій і процесів, які не давали вам спокою раніше, нарешті вирішаться! Деяка економія коштів на початку 2024 року стане не актуальною вже в третій місяць року, на вас очікують хороші доходи і нові проєкти, які стануть для вас чимось на кшталт прориву в нові горизонти з хорошим результатом. Повернуться люди з минулого, і, ймовірно, захочуть віддати вам борги, які ви вже не чекали отримати назад.
Лев
Для Львів 2024 рік стане дуже важливим і результативним. Ви здобудете силу і вплив, до яких прагнули. Сім'я та оточення будуть вас підтримувати і виступати з вами єдиним фронтом. Усі зміни року будуть для вас, переважно, на краще і на важливе. Головне — пам'ятати, що гроші й щастя люблять тишу, побережіть блиск для інших випадків і життєвих періодів.
Діва
Перша половина 2024 року для Дів стане непростою. Інвестиції призведуть до втрат, очікування обернуться розчаруваннями. Але друга половина періоду стане для вас кардинально іншою! Повне обнулення і набуття нового шляху у сфері фінансів. Ви візьметеся за нові проєкти, які принесуть хороші доходи і радість життя.
Ваги
Для Терезів теж настають "ситні" часи. Зміни у справах на краще для багатьох і стануть тією самою кармою за минулі справи. Ви відчуєте себе господарем становища, хоча звідкись вам доведеться все-таки піти. Однак, там, куди ви вирішите переміститися — буде тільки краще! На вас чекають доходи, добрі ділові стосунки і позитивні емоції.
Скорпіон
Скорпіони, це не найкращий рік для вкладень і великих покупок. Краще увійдіть у стан прийняття. 2024 рік для вас — період терпіння і духовного зростання. На жаль чи на щастя, такий період не оминути: він вам потрібен. Поки що необхідний режим економії та самоконтролю. Усе буде не таким, яким буде вам здаватися. Багато ілюзій розіб'ються об дійсність і вам буде нелегко. Іншими словами, вам краще залягти на дно.
Стрілець
Стрільці, нехай вас не зупиняють тимчасові труднощі, вони все одно приведуть до перемоги і виконання задуманого! Перемоги, веселощі, радість — ваші супутники у 2024 році. Вас закликають до деякого терпіння й очікування. Нові союзи принесуть хороші результати, особливо в роботі за наймом. Утім, особисті проєкти теж будуть для вас успішними. Ловіть момент!
Козеріг
Козерогів очікує заступництво і нові битви за бажане. Плани будуть виконуватися плюс-мінус на половину. Є ймовірність, вам доведеться дивитися на ситуації під новим кутом або з нової позиції. Словом, ваш світогляд цього року перевернеться на 180 градусів і це добре! Ви багато чого втратите, але й багато чого здобудете завдяки 2024 року: не зліться на нього.
Водолій
Фінансова сфера для більшості Водоліїв буде успішною у 2024 році. Багато планів знайдуть втілення, структуруються, ви знайдете зону комфорту, з якої не потрібно буде виходити, а наприкінці періоду відчуєте себе переможцем через докладені зусилля. У другій половині 2024 року можливе отримання великої суми або підписання вигідного контракту.
Риби
Рибам принесуть успіх поїздки світом і численні відрядження. Рік для вас буде важливим і кармічним, у хорошому сенсі цього слова. Вам вдасться впорядкувати багато фінансових процесів і навіть обійняти керівну посаду, за умови, що ви її потребуєте.