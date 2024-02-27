"Олеже, я б руку не потисла": Оля Полякова розповіла про конфлікт із Винником через гроші (відео)

Співачка розповіла журналістам, що через поспішний від'їзд Олега Винника в Німеччину після того, як ЗС РФ вторглися в Україну, вона втратила суму в €150 тисяч. Ці гроші Олі Поляковій довелося заплатити рекламодавцям і спонсорам її кліпу, в якому вона дуетом із Винником виконала пісню "Длинноногое счастье".

Українська співачка Ольга Полякова розкрила деталі свого конфлікту з Олегом Винником, зникнення якого, за словами артистки, вилилося для неї у фінансові неприємності. Про це Полякова розповіла журналістам Times of Ukraine.

Зірки планували дуетний кліп на пісню "Довгоноге щастя" ще до початку війни. Оля Полякова проспонсорувала потужний промо реліз. Однак незадовго до початку виступів Олег Винник виїхав з України до Німеччини. У зв'язку з цим артистці самій довелося залагоджувати фінансові питання зі спонсорами та рекламодавцями. За словами співачки, йдеться про суму в €150 тисяч.

"Перед війною ми зробили дуже-дуже круте відео, на яке нам під рекламу дуже велика компанія виділила кошти. І ми зняли дуже дороге красиве відео. І коли це все сталося, і потрібно було якось переробляти це все — Олег зник. І я сама за ці кошти вже два роки розбираюся з тією компанією. Тому тобі, Олеже, я б руки не подала", — сказала Полякова.

Вона додала, що її ставлення до артиста не пов'язане з його рішенням виїхати з України після початку повномасштабної війни з РФ.

"Це, знаєте, справа кожного. Хоча, така собі справа", — уточнила співачка.

Оля Полякова розповіла журналістам, через що образилася на Олега Винника Фото: Скриншот

Зазначимо, що пісню "Довгоноге щастя" було випущено 2023 року. На відеохостингу YouTube вона посіла 40-те місце в чарті. Зараз Полякова виконує український варіант цього синглу під назвою "Чарівні очі".

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2023 року Оля Полякова розкрила деталі конфлікту з Тіною Кароль. Артистка відкрила деякі деталі та з'ясувала стосунки після протистояння з колегою Тіною Кароль, що спричинило бурхливі обговорення в соціальних мережах та серед фанатів обох знаменитостей.

А у квітні 2023 року Олег Винник повернувся в соцмережі через рік після зникнення. Музикант, який майже рівно рік не постив нічого у свій акаунт із 936 тисячами фоловерів, видалив майже всі публікації. На сторінці Винника залишилося всього три пости. Але зникли відеозвернення музиканта про війну в Україні, а саме ролики, записані для матерів російських і білоруських матерів із закликом не відпускати своїх синів на війну в Україні.